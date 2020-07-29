Швейцарська текстильна компанія HeiQ створила унікальну технологію, за якою можна виготовляти антикоронавірусний денім. Наразі вже два бренди одягу Warp+Weft і DL1961 випустили лінію джинсів, що захищають від COVID-19.

Компанії використовують спеціальну технологію Viroblock, за якою створюють самоочисну та стійку до мікробів тканину. Про це повідомляє видання Dazed.

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Як технологія Viroblock захищає від коронавірусу

Рідина Viroblock додається до тканини в процесі виробництва деніму. Відтак створюється захисна оболонка, яка не дозволяє проникати бактеріям і вірусам. Розробники стверджують, що така антибактеріальна обробка тканини вбиває 99,9% вірусу COVID-19.

За даними вчених, коронавірус може зберігатися на тканинах до двох діб за кімнатної температури. Створена технологія Viroblock вбиває його протягом 30 хвилин. До того ж, захисний шар зберігається на тканині до 30 прань.

"Наші джинси створені для того, щоб ви добре виглядали, і почувалися добре, коли їх носитимете", – розповіла CEO брендів одягу Warp+Weft і DL1961 Сара Ахмед.

Лінія антикоронавірусних джинсів надійде у продаж з 1 жовтня.

Happy to inform you that #HeiQ’s antiviral textile technology, #HeiQViroblock NPJ03, has been certified as safe and sustainable, all ingredients designated as cosmetic grade, bio-based and recycled. A leading choice!https://t.co/KLx94RvTum — HeiQ Materials AG (@heiq_materials) July 2, 2020

Відзначимо, що це не перші бренди джинсової тканини, які створили противірусний одяг. Напередодні італійська дизайнерська компанія Diesel спільно зі шведською фірмою Polygiene представили технологію очищення тканин від вірусів ViralOff.

Вона вбиває до 99% вірусів на текстилі лише за 2 години.