Швейцарская текстильная компания HeiQ создала уникальную технологию, по которой можно изготавливать антикоронавирусный деним. Сейчас уже два бренды одежды Warp+Weft и DL1961 выпустили линию джинсов, защищают от COVID-19.

Компании используют специальную технологию Viroblock, по которой создают самоочищающуюся и устойчивую к микробам ткань. Об этом сообщает издание Dazed.

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Как технология Viroblock защищает от коронавируса

Жидкость Viroblock добавляется к ткани в процессе производства денима. Поэтому создается защитная оболочка, которая не позволяет проникать бактериям и вирусам. Разработчики утверждают, что такая антибактериальная обработка ткани убивает 99,9% вируса COVID-19.

По данным ученых, коронавирус может сохраняться на тканях до двух суток при комнатной температуре. Созданная технология Viroblock убивает его в течение 30 минут. К тому же, защитный слой сохраняется на ткани до 30 стирок.

"Наши джинсы созданы для того, чтобы вы хорошо выглядели, и чувствовали себя хорошо, когда их будете носить", – рассказала CEO брендов одежды Warp+Weft и DL1961 Сара Ахмед.

Линия антикоронавирусных джинсов поступит в продажу с 1 октября.

Happy to inform you that #HeiQ’s antiviral textile technology, #HeiQViroblock NPJ03, has been certified as safe and sustainable, all ingredients designated as cosmetic grade, bio-based and recycled. A leading choice!https://t.co/KLx94RvTum — HeiQ Materials AG (@heiq_materials) July 2, 2020

Отметим, что это не первые бренды джинсовой ткани, которые создали противовирусную одежду. Накануне итальянская дизайнерская компания Diesel совместно со шведской фирмой Polygiene представили технологию очистки тканей от вирусов ViralOff.

Она убивает до 99% вирусов на текстиле лишь за 2 часа.