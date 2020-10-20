Американська модель Гейлі Бібер минулими вихідними підтримала свого чоловіка Джастіна Бібера на зйомках популярного шоу SNL і показала найстильнішу сукню осені.

22-річна дівчина для публічного виходу у Нью-Йорку одягнула обтягуючу шкіряну сукню на тонких бретелях польського бренду Magda Butrym. Мідідовжина і спокуслива спинка із шнуруванням чудово гармоніювали в образі.

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Плаття було доповнене босоніжками бренду Femme з тонкими ремінцями та сумкою The Pouch Bottega Veneta з анімалістичним принтом. Легкі та пишні кучері, натуральний мейк і смарагдового кольору нігті завершили look модниці. На вулиці мегаполісу Гейлі також приміряла чорну захисну маску. З прикрас на ній були золотисті підвіски, сережки та кільця.

Публічний вихід Бібер справив справжній "фурор" у місті-мільйоннику, а її інстаграм взірвався від коментарів та вподобань.

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