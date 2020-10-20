Американская модель Хейли Бибер в минувшие выходные поддержала своего мужа Джастина Бибера на съемках популярного шоу SNL и показала самое стильное платье осени.

22-летняя девушка для публичного выхода в Нью-Йорке надела обтягивающее кожаное платье на тонких бретелях польского бренда Magda Butrym. Миди-длина и соблазнительная спинка со шнуровкой прекрасно гармонировали в образе.

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Платье было дополнено босоножками бренда Femme с тонкими ремешками и сумкой The Pouch Bottega Veneta с анималистическим принтом. Легкие и пышные кудри, натуральный мейк и изумрудного цвета ногти завершили look модницы. На улице мегаполиса Хейли также примерила черную защитную маску. Из украшений на ней были золотистые подвески, серьги и кольца.

Публичный выход Бибер произвел настоящий "фурор" в городе-миллионнике, а ее инстаграм взорвался от комментариев и лайков.

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