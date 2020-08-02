32-річна британська співачка Адель є давньою прихильницею Бейонсе, тому з нагоди виходу її альбому Black Is King поширила фото, які з'являються у мережі вкрай рідко. Співачка приміряла вбрання з кліпу кумира й показала нову зачіску, а домашню зйомку провела без косметики.

Понад рік у мережі обговорюють зміни фігури успішної Адель, на які вона наважилась після розлучення з чоловіком. Проте сама зірка не надто охоче демонструє світові своє помітно схудле тіло. Востаннє вона публікувала фото в інстаграмі ще в червні, проте днями поділилась новим кадром й привід для цього обрала непересічний.

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Нещодавно американська виконавиця Бейонсе випустила новий альбом Black Is King та показала яскравий кліп на пісню Already. Цей реліз Адель не змогла залишити поза увагою, адже давно захоплюється творчістю колеги. У власному маєтку вона переглядала відео Бейонсе й навіть обрала кофтинку з принтом пів місяця, як у кліпі артистки.

"Дякую, Королево, за те, що ти завжди доносиш до нас свою любов через творчість", – написала співачка.

У кадрі Адель показала свою нову зачіску – хвилясте волосся, яке нагадує хімічну завивку. Вдома вона відпочивала без макіяжу, проте відсутність косметики не завадила їй потішити аудиторію новим фото.

Крім того, співачка ефектно засвітила свою фіругу, адже на ній обтисла кофтинка та чорні лосини. За таким одягом не вдасться приховати зайві кілограми. Схоже, під час карантину Адель дозволила собі відійти від суворого режиму тренувань та харчування, адже її форми стали помітно пишнішими, ніж три місяці тому.