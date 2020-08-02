32-летняя британская певица Адель является давней поклонницей Бейонсе, поэтому по случаю выхода ее альбома Black Is King распространила фото, которые появляются в сети крайне редко. Певица примерила наряды из клипа кумира и показала новую прическу, а домашнюю съемку провела без косметики.

Более года в сети обсуждают изменения фигуры успешной Адель, на которые она решилась после развода с мужем. Однако сама звезда не слишком охотно демонстрирует миру свое заметно похудевшее тело. Последний раз она публиковала фото в инстаграме еще в июне, однако на днях поделилась новым кадром и повод для этого выбрала неординарный.

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Недавно американская исполнительница Бейонсе выпустила новый альбом Black Is King и показала яркий клип на песню Already. Этот релиз Адель не смогла оставить без внимания, ведь давно увлекается творчеством коллеги. В своем имении она просматривала видео Бейонсе и даже выбрала кофточку с принтом полумесяца, как в клипе артистки.

"Спасибо, Королева, за то, что ты всегда доносишь до нас свою любовь через творчество", – написала певица.

В кадре Адель показала свою новую прическу – волнистые волосы, напоминающие химическую завивку. Дома она отдыхала без макияжа, однако отсутствие косметики не помешало ей порадовать аудиторию новым фото.

Кроме того, певица эффектно засветила свою фиругу, ведь на ней обтягивающая кофточка и черные лосины. За такой одеждой не удастся скрыть лишние килограммы. Похоже, во время карантина Адель позволила себе отойти от строгого режима тренировок и питания, ведь ее формы стали заметно пышнее, чем три месяца назад.