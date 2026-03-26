Якщо ви планували змінити імідж, то варто дізнатися, яка саме стрижка витісняє звичний боб з модного олімпу. Про це детальніше – пише видання Elle.

Яка стрижка буде популярною у 2026 році?

Стрижка "міді" стане справжнім порятунком для тих, хто втомився від суворих ліній і необхідності кожні кілька тижнів записуватися до майстра для підтримки форми. Така зачіска довша за класичне каре, але не настільки об'ємна, як довгі пасма, що панували в моді раніше.

Як зазначають експерти британського Vogue, довжина до ключиць або трохи нижче плечей дозволяє волоссю рухатися природно, створюючи той самий ефект "невимушеного шику", якого важко досягти з коротким бобом. Останній вимагає дисципліни та постійної укладки, тоді як середня довжина пробачає легкий хаос і виглядає стильно навіть без особливих зусиль.

Водночас у Harper's Bazaar зазначають, що таку зачіску легко зібрати у хвіст або пучок, що практично неможливо з короткими варіантами каре.

Крім цього, популярність стрижки міді можна також пояснити втомою суспільства від складних зачісок. Сучасний ритм життя вимагає варіантів, які трансформуються з денного образу у вечірній за лічені хвилини. Мідідовжина виглядає доглянуто, що робить її ідеальним вибором для тих, хто хоче виглядати сучасно, не витрачаючи на це весь ранок біля дзеркала.

