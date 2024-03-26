Найсуворіший період Великоднього посту: що заборонено робити у Страсний тиждень
26 березня 2024, 19:00Читать новость на русском
У римо-католиків триває Страсний тиждень. Адже цьогоріч християни західного обряду святкуватимуть Великдень вже зовсім скоро – 31 березня. У цей період потрібно дотримуватися найсуворіших правил Великого посту.
У понеділок, вівторок та середу можна вживати суху їжу, у четвер та суботу – гарячі страви, однак без додавання олії, а у Страсну п'ятницю – взагалі не варто їсти. Яких заборон потрібно дотримуватися в останній тиждень перед Воскресінням Господнім, розкаже LifeStyle 24.
Актуально Основні правила, яких важливо дотримуватися під час Великого посту
Страсний тиждень: що не можна робити
- Заборонено порушувати правила Великого посту: вживати певні продукти, алкогольні напої, влаштовувати гучні гуляння.
- Не можна відзначати дні народження та весілля.
- Не варто сваритися, лихословити, заздрити, обманювати та злитися.
- Не рекомендується важко працювати.
- Не потрібно повертатися до поганих звичок та залежностей.
- Не можна відмовляти у допомозі тим, хто її потребує.
Страсний тиждень: що можна робити
- У Великий понеділок у церкві згадують, як патріарха Йосипа зрадили брати. Відомо, що вони продали його у рабство, у Єгипет. Також готують миро – це свячена ароматична олія.
- У Великий вівторок розповідають притчі Ісуса Христа, зокрема про кінець світу, Страшний суд, десять дів, таланти та данину кесарю. Крім того, люди готуються до святкування Великодня.
- Саме у Велику середу Юда зрадив Господа, священнослужителів та 30 срібняків. Під час служби розказують, як грішниця омила та помазала миром ноги Сина Божого. Християни у цей день йдуть до сповіді.
- У Чистий четвер відбулася Таємна вечеря. У храмах віряни слухають про страждання Ісуса Христа та причащаються. Чоловіки та жінки прибирають у будинку, печуть паски та фарбують яйця.
- У Страсну п'ятницю розіп'яли Господа. Це найскорботніший день тижня. Ввечері у церквах проходить служба, на якій виносять плащаницю.
- У Велику суботу священники проводять урочисте богослужіння та вдягають святковий одяг. Деякі віряни вже святять кошики та цілу ніч слухають службу Божу, а зранку накривають святковий стіл.