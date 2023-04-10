Страсний тиждень 2023: пісне харчування на кожен день

10 квітня, у понеділок, в Україні розпочинається Страсний тиждень – останні дні перед Великоднем. У цей період християни духовно та фізично готуються до свята. Що можна та не можна їсти у кожен день Страсного тижня – дивіться нижче.

Страсний тиждень або Страсна седмиця – останні шість днів перед Пасхою. З понеділка до суботи віряни згадують про страждання Ісуса Христа, повідомляє 24 Канал. У ці дні християни роздумують над Божою жертвою заради людей, розп'яття й воскресіння, прощення й милосердя.

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Страсний тиждень у 2023 триває з 10 до 15 квітня включно. У ці дні віряни наводять лад не тільки вдома, але й у своїх думках, помислах та душі. Ходять до церкви та сповіді й стараються бути якомога терпеливішими, люблячими й щирими.

Ще однією деталлю останнього тижня перед Великоднем є суворий піст. У Страсний тиждень не можна їсти продукти тваринного походження: м'ясні, рибні, молочні продукти, яйця. Варто утриматися від алкоголю та солодощів, окрім меду. Християни стараються обмежити прийом їжі до одного – ввечері. Можна дотриматись правил сироїдіння – вживати тільки продукти без термічної обробки.

Для вірян піст означає смирення, вміння володіти й керувати своїм тілом і бажаннями, удосконалення й духовне піднесення.



Страсний тиждень / Фото Unsplash

Харчування на щодень

Понеділок – 10 квітня

У Великий понеділок можна вживати сирі овочі та фрукти, чорний хліб. Краще обходитися без рослинної олії.

Зробіть салат з моркви й капусти. Можна скуштувати оригінальний салат з авокадо, винограду, зелені й горіхів.

Вівторок – 11 квітня

Цього дня в раціон можна додати крупи, запечені овочі. Дозволено вживати хліб і мед.

Зваріть пісний грибний суп. На додачу можна зробити салат з квашеної капусти або варіацію вінегрету.

Середа – 12 квітня

У Страсну середу можна їсти холодні страви без жиру, додати сухофрукти та гриби. Варто утриматися від термічно оброблених продуктів.

Четвер – 13 квітня

У четвер можна з'їсти гарячі страви з додаванням рослинної олії або масла.

Зробіть смачний салат з квасолею, морквою, цибулею й сухариками. Також можна поласувати голубцями з грибами та перловою крупою.

П'ятниця – 14 квітня

У Страсну п'ятницю віряни дотримуються найбільш строгого посту, адже це найскорботніший день. Саме тоді, за біблійними переказами, розіп'яли Ісуса Христа. Бажано утримуватися від їжі до винесення Плащаниці або до вечора. Багато хто відмовляється від прийому їжі в цей день, але якщо це не під силу, то можна їсти хліб, фрукти або сирі овочі.

Субота – 15 квітня

Цього дня можна дозволити собі хліб, овочі та фрукти, горіхи та мед. Один раз дозволено з'їсти гарячу страву.

Приготуйте кашу зі спеціями з овочами гриль або теплий суп з гарбузом і пшеницею.

, що посту можна не дотримуватися людям з важкими хворобами, дітям до 14 років та літнім людям після 60 років. Тим, хто перебуває у важких ситуаціях, вагітним жінкам й годуючим мамам, людям з великими навантаженнями на роботі. А також військовослужбовцям і тим, хто перебуває на лінії фронту.