Остання п'ятниця у Великому пості має кілька ймень – Стражденна, Велика, Свята. Але найбільш поширена назва – Страсна п'ятниця. LifeStyle 24 розповість, чому її звуть саме так.

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Чому Страсна п'ятниця має таку назву

Назва цього дня виникла від виразу "Страсті Христові". Згідно з Євангелієм, у п'ятницю Ісуса Христа засудили на страту. Він здійснив тяжкий шлях на гору Голгофу, несучи на плечах хрест. Наприкінці його розіп'яли. Саме у цей день закінчилося земне життя Господа. Християни вірять, що його мученицька смерть є жертвою: таким чином він спокутував усі людські гріхи.

Смерть на хресті була найганебнішою у ті часи. Страту через розп'яття призначали розбійникам, вбивцям, бунтівникам. Злочинці відчували страшний біль у всіх кінцівках та частинах тіла, а також відчували сильну спрагу. Ісус Христос так само переніс усі страждання, а окрім цього знущання катів та прохожих людей.

У час розп'яття Христос молився за своїх мучителів зі словами: "Отче, прости їм, бо вони не знають, що роблять". Під хрестом Спасителя стояла його Матір, Марія Магдалина та апостол Іван. Ісус Христос тоді сказав Івану піклуватися про Діву Марію як про свою матір.

Коли Христос страждав на Голгофі, сталося знамення. Сонце затьмарилося, а по всій землі настала темрява. Вона тривала до самої його смерті.



У Страсну п'ятницю згадують страждання Христа / Фото Unsplash

Які традиції існують у Страсну п'ятницю

У цей день у церквах не правлять Божественну літургію. Натомість священники читають Євангеліє про Страсті Христові та виносять плащаницю.

У Страсну п'ятницю всі християни дотримуються найсуворішого посту. Віряни зазвичай не вживають їжі до виносу плащаниці на середину церкви, а опісля їдять лише хліб та воду.