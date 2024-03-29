У Страсну п'ятницю потрібно дотримуватися найсуворіших правил Великого посту. Протягом дня віряни нічого не їдять, вживають хліб та п'ють воду лише після того, як у церкві винесу плащаницю, зазначає LifeStyle 24.

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Страсна п'ятниця

Саме у п'ятницю Ісус Христос ніс на собі хрест, на якому його потім розіп'яли. Сталося це на горі Голгофі, що поблизу Єрусалима. Сина Божого поховали його учні, Йосип та Никидим. Спершу тіло загорнули у плащаницю, а після цього перенесли у печеру. Римський правитель Понтій Пілат наказав її охороняти, адже пам'ятав, що Господь сказав про воскресіння.

Що не можна робити

Заборонено порушувати Великий піст.

Не можна важко працювати.

Не варто займатися хатніми справами: прибирати, готувати.

Не рекомендується займатися рукоділлям: шити, вишивати, в'язати.

Заборонено розважатися та влаштовувати вечірки.

Що можна робити

У Страсну п'ятницю люди йдуть до храму, аби послухати службу Божу та помолитися. Священники читають уривки з Євангелія, де розповідається про останні дні життя Ісуса Христа перед розп'яттям. О третій годині виносять плащаницю, адже вважається, що саме тоді помер Господь. Деякі віряни у цей день беруть у церкві 12 свічок. Їх потрібно принести додому, запалити та чекати, поки згорять самі. Кажуть, що така традиція притягує у сім'ю добробут.

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