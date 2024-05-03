Найсуворіший день Великого посту: що не можна робити у Страсну п'ятницю

Цьогоріч 3 травня віряни відзначатимуть Страсну п'ятницю. Цей день вважається найскорботнішим у році, оскільки тоді розіп'яли Ісуса Христа.

У цей день заведено багато молитись і згадувати страждання Ісуса Христа. До того ж Страсна п'ятниця є найсуворішим днем Великого посту. Детальніше про заборони та те, що можна робити у цей день, розповість LifeStyle 24.

До слова Що не можна робити у Страсний тиждень: заборони й традиції напередодні Великодня

Страсна п'ятниця

Ісус Христос того дня ніс на собі хрест, на якому його згодом розіп'яли на горі Голгофі, поблизу Єрусалима. Сина Божого поховали його учні, Йосип та Никидим, які спочатку загорнули його у плащаницю, а після цього перенесли у печеру. До того ж римський правитель Понтій Пілат наказав її охороняти, оскільки пам'ятав, що Господь сказав про воскресіння.



Страсна п'ятниця 2024 / Фото Unsplash

Що можна робити у Страсну п'ятницю

Прийти на богослужіння та молитися, обдумуючи свої вчинки.

Принести додому 12 свічок після відвідування церкви і дочекатися їхнього згорання – це захистить родину від бід.

Дотримуватися Великого посту: не їсти, поки не винесуть Плащаницю.

Робити добрі справи.

Допомагати нужденним.

Що не варто робити у Страсну п'ятницю

Займатися хатніми справами.

Важко працювати.

Шити, в'язати й вишивати.

Рубати дрова.

Їсти, поки не винесуть Плащаницю.

Вживати алкоголь.

Стригти волосся та нігті.

Емоційно сваритися, заздрити та кричати

Розважатися і влаштовувати гучні святкування.

Які прикмети Страсної п'ятниці