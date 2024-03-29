Страсна п'ятниця : особливі молитви для прощення гріхів

Цього року Страсна п’ятниця для католиків припала на 29 березня. Саме того дня сталося розп'яття Ісуса на хресті. Християни присвячують свій час згадці про той біль та страждання, що стерпів син Божий. Не забувають молитися в цей день.

Молитва здатна не тільки очистити душу перед Богом, але й містить у собі велику силу. Lifestyle 24 пропонує вам добірку молитов, які варто прочитати у Страсну п'ятницю.

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Молитви на страсну п'ятницю

Господи Ісусе Христе, Боже наш, що дарує милість і щедрість, милість Твоя безмірна, людинолюбство – величезне. Ми віруємо в Тебе і припадаємо до Твоєї величі зі страхом і трепетом душевним. Ми вважаємо себе негідними рабами Твоїми, приносимо за милості Твої, виявлені нам, безмежну подяку. Шануємо Тебе, як Господа, Владику миру і нашого благодійника, славимо, хвалимо Тебе, молитву про милосердя підносимо, приходячи знову, дякуємо! Почуй нашу молитву і дай нам рости в любові до Тебе, до ближніх і вести доброчесне життя. Амінь.

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В ім'я Отця і Сина та Святого Духа. За переказами Цар Ірод нещадно б'ється, з розлюченістю б'ється. Кров бездарно проливає, нікого не шкодує, нікого не прощає. Але я, раб Божий, знаю одне, що проти недоброї людини є сильний і надійний, великий стрілець — всемогутній Бог Отець! У сина його Ісуса Христа, що віддав за щастя людей, лук — це яскраве Сонце, стріла — це ясний місяць. Є в Нього чим стріляти, тому Господь справедливий нікому не дасть мене ображати. Я знаю, що завдяки вірі моєї щирої Бог завжди на моєму шляху попереду, Пресвята Богородиця позаду. Із захистом сильної небесної я нікого не боюся і нікого не боюся. А моїм ворогам, лиходіям спиці гострі в язики злі, розжарені кліщі в ікла, у недобрі очі піски. Амінь.



Страсна п'ятниця – найскорботніший день у році / Фото з відкритих джерел

Звертаюся до Тебе, мій Бог, мій Батько, я раб Божий (ім'я) з проханням про прощення всіх моїх гріхів. Я дуже шкодую, що в певні життєві моменти я відвернувся від тебе, але пам'ятаю, що в такий важкий час я все одно відчував Твою підтримку. Прагну до розуміння і показую свою любов в молитві цій щирій, з глибини душі вихідної. Прошу Тебе, Господи, заради свого Сина Ісуса Христа, котрий помер і воскрес заради щасливого життя всіх людей, прости мені всі мої гріхи, відомі і невідомі, вчинені в хвилини розпачу або по нерозуму. Отець Всевишній, знаю я, що гріхопадіннями своїми я завдав образи всім Вищим силам, а також образив багато благовірних людей на землі. Прийми у цю хвилину мої щирі обіцянки, що я буду вести праведний спосіб життя і проявляти свою любов до ближніх. Я прошу допомоги і підтримки Святого Духа, щоб він вказував мені правильний життєвий шлях служіння іншим людям. Амінь.

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О Ісусе, що на Святій Плащаниці, якою тiло Твоє пресвяте було загорнуте, на якій залишив Ти знаки усіх своїх стpaждань, вчини ласкаво, щоб я через покуту й любов отримав(ла) ласку Твого милосердя. У покорі мого серця складаю Тобі досконалий акт жалю й покаяння. Господи, прости мені мої гріхи молодості, гріхи у зрілому віці, гріхи мого тiла й душі, гріхи свідомі й несвідомі, ті, які пам’ятаю і про які забув(ла). Знаю, що мої гріхи зpанили Твоє чутливе сеpце, мій милосердний Відкупителю. Щиро жалію, що завдавав(ла) Тобі бoлю, що вбuвав(ла) нові цвяхи у твоє зpaнене тiло. Звільни мене від пут лихого, Спасителю мій, задля Твоєї такої гіркої мyки, задля Твого зpaненого обличчя, образ якого залишився на Плащаниці. О мій Ісусе, даруй мені прощення й не пам’ятай, яким(ою) я був (була), очисти мою душу від блyдів і хиб, зміцни мій дух нерозривними обiймами Твоєї ласки, будь милосердним до мене, грішного(ої) нині й на віки віків. Амінь.