Молитва здатна не тільки очистити душу перед Богом, але й містить у собі велику силу. Lifestyle 24 пропонує вам добірку молитов, які варто прочитати у Страсну п'ятницю.

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Молитви на страсну п'ятницю

Господи Ісусе Христе, Боже наш, що дарує милість і щедрість, милість Твоя безмірна, людинолюбство – величезне. Ми віруємо в Тебе і припадаємо до Твоєї величі зі страхом і трепетом душевним. Ми вважаємо себе негідними рабами Твоїми, приносимо за милості Твої, виявлені нам, безмежну подяку. Шануємо Тебе, як Господа, Владику миру і нашого благодійника, славимо, хвалимо Тебе, молитву про милосердя підносимо, приходячи знову, дякуємо! Почуй нашу молитву і дай нам рости в любові до Тебе, до ближніх і вести доброчесне життя. Амінь.

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В ім'я Отця і Сина та Святого Духа. За переказами Цар Ірод нещадно б'ється, з розлюченістю б'ється. Кров бездарно проливає, нікого не шкодує, нікого не прощає. Але я, раб Божий, знаю одне, що проти недоброї людини є сильний і надійний, великий стрілець — всемогутній Бог Отець! У сина його Ісуса Христа, що віддав за щастя людей, лук — це яскраве Сонце, стріла — це ясний місяць. Є в Нього чим стріляти, тому Господь справедливий нікому не дасть мене ображати. Я знаю, що завдяки вірі моєї щирої Бог завжди на моєму шляху попереду, Пресвята Богородиця позаду. Із захистом сильної небесної я нікого не боюся і нікого не боюся. А моїм ворогам, лиходіям спиці гострі в язики злі, розжарені кліщі в ікла, у недобрі очі піски. Амінь.



Страсна п'ятниця – найскорботніший день у році / Фото з відкритих джерел

Звертаюся до Тебе, мій Бог, мій Батько, я раб Божий (ім'я) з проханням про прощення всіх моїх гріхів. Я дуже шкодую, що в певні життєві моменти я відвернувся від тебе, але пам'ятаю, що в такий важкий час я все одно відчував Твою підтримку. Прагну до розуміння і показую свою любов в молитві цій щирій, з глибини душі вихідної. Прошу Тебе, Господи, заради свого Сина Ісуса Христа, котрий помер і воскрес заради щасливого життя всіх людей, прости мені всі мої гріхи, відомі і невідомі, вчинені в хвилини розпачу або по нерозуму. Отець Всевишній, знаю я, що гріхопадіннями своїми я завдав образи всім Вищим силам, а також образив багато благовірних людей на землі. Прийми у цю хвилину мої щирі обіцянки, що я буду вести праведний спосіб життя і проявляти свою любов до ближніх. Я прошу допомоги і підтримки Святого Духа, щоб він вказував мені правильний життєвий шлях служіння іншим людям. Амінь.

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О Ісусе, що на Святій Плащаниці, якою тiло Твоє пресвяте було загорнуте, на якій залишив Ти знаки усіх своїх стpaждань, вчини ласкаво, щоб я через покуту й любов отримав(ла) ласку Твого милосердя. У покорі мого серця складаю Тобі досконалий акт жалю й покаяння. Господи, прости мені мої гріхи молодості, гріхи у зрілому віці, гріхи мого тiла й душі, гріхи свідомі й несвідомі, ті, які пам’ятаю і про які забув(ла). Знаю, що мої гріхи зpанили Твоє чутливе сеpце, мій милосердний Відкупителю. Щиро жалію, що завдавав(ла) Тобі бoлю, що вбuвав(ла) нові цвяхи у твоє зpaнене тiло. Звільни мене від пут лихого, Спасителю мій, задля Твоєї такої гіркої мyки, задля Твого зpaненого обличчя, образ якого залишився на Плащаниці. О мій Ісусе, даруй мені прощення й не пам’ятай, яким(ою) я був (була), очисти мою душу від блyдів і хиб, зміцни мій дух нерозривними обiймами Твоєї ласки, будь милосердним до мене, грішного(ої) нині й на віки віків. Амінь.