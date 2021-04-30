Словом, сучасне покоління має не тільки унікальні технічні можливості, а й живий інтерес як їх використовувати для плекання народних традицій і цінностей.

Найбільш яскраво заглиблення у свої джерела й обряди відбувається в період народних свят. Найближче – Великдень – друге за популярністю в українців, яке дуже широко розкриває давні традиції не лише святкувань, а й привітань. Одна із масових форм поздоровлення на свято – вітальна листівка, пройшла значний шлях своєї трансформації, поєднавши в собі як дохристиянські традиції, так і православні образи.

Сьогодні найпопулярніший формат привітань – надсилання листівок через соціальні мережі та месенджери. А ще не так давно листоноші буквально збивалися з ніг, аби вчасно доставити заповітне вітання. Листівки зазвичай відправлялися без конвертів і були справжніми шедеврами етнічних мотивів, навіть досліджувалися згодом українськими етнографами. Зберігали їх десятками років.

У воєнний період 20 століття ця традиція була втрачена, а то й більше – заборонена, і повернення до звичаю дарувати листівки відбулося лише в кінці 80-х років. Справжній розквіт національної ідентичності навіть у таких дрібних проявах ми маємо сьогодні: українці стали з новою силою повертатися до витоків національної культури, мистецтва, обрядів та звичаїв, посилюючи цінність сімейних традицій і дбаючи про зв'язок поколінь.

Саме тема цінностей Великодня та сімейних традицій і знайшла відображення в сучасній колекції вітальних листівок, яка "народилася" у співпраці українських ілюстраторок та бренду "Верес". Соціальний арт-проєкт реалізовувався за ініціативи бренду і в першу чергу мав на меті створити картки, які відображають традиції та звичаї українського народу на сучасний лад. А, як відомо, саме з традиційних народних рецептів консервації і розпочинається історія народного бренду "Верес".

До речі, повернення до національної ідентичності та культурних витоків – глобальний тренд, який досяг піку протягом останнього року. Опитування показують, що дедалі більше споживачів обирають місцевих виробників, вважаючи їх народними та автентичними.

Колекція налічує 14 авторських листівок, над якими працювали 3 національні ілюстраторки протягом майже двох місяців. Кожна творила у своєму стилі: від наївного мистецтва Марії Примаченко та етнічних косівських і ткацьких мотивів до анімаційних героїв, одягнутих в українську вишиванку.

Кожен знайде свій сюжет і свою історію в тій чи іншій листівці. Для нас було важливо показати єдність поколінь та їхній історичний взаємозв'язок. І звичайно, хотілося зробити наш внесок і дати митецьку альтернативу листівкам, які масово розсилаються для привітань, – говорить команда бренду "Верес".

Серцем колекції стали роботи у стилі мальованої косівської кераміки від Інни Рудої. За традицією на цій кераміці зображують рослинний та тваринний світ, історію місцевості, тутешні обряди, звичаї, побут. Виконується стиль косівської кераміки лише у трьох кольорах: зелений, жовтий, коричнево-червоний. Так і на листівках – історія та сюжети з українського Великодня гармонійно відображені в кольоровій гамі стилю. Також серед робіт Інни ви знайдете листівки за мотивами дерева життя. Цей символ – дуже давній, ним змальовують і порядок у Всесвіті, і глибинний зв'язок поколінь кожної родини. Та важливо, що і тепер, у сучасності, його обожнюють майстри, тому використовують цей мотив в оздобленні рушників, одягу, килимів, на писанках, виробах із дерева, скла чи кераміки.

Ми показуємо культурну спадщину українців із багатовіковою історією, але в форматі сучасних інтернет-листівок. Косівська кераміка чи дерево життя – це символи, близькі кожному. Маю відмітити, що всі листівки вільні від логотипу, брендових кольорів чи інших корпоративних елементів. Це був по-справжньому творчий проєкт,

– наголосила ілюстраторка Інна Руда.



Своїм стилем вирізняються роботи Наталії Гайди, які близькі і дорослим, і дітлахам - легкі, весняні та яскраві. На листівках зображені казкові герої, які так чи інакше були присутні в народних оповідках кожного із поколінь.



Серія листівок від Каті Яцушек – за мотивами наївного мистецтва, в якому творила народна художниця Марія Примаченко – відображає сімейні традиції святкування Великодня. Адже саме сім'я стає тим осередком, де зберігають та передають обряди та звичаї, які і формують нашу національну культуру.



Ми хотіли показати, що традиційне і сучасне прекрасно співіснують як у цих листівках, так і в нашому бренді загалом. "Верес" готовий розвиватися і трансформуватися разом із запитами споживачів та відповідно до сучасного стилю життя. І сьогодні наша місія – зробити життя споживачів простішим, допомогти там, де ми можемо бути корисними – на кухні. А з таким проєктом і в момент привітання,

– підкреслив Іван Філіппов, директор з маркетингу та інновацій бренду "Верес".

Зазначимо, що минулого року бренд активізував свою комунікацію після тривалої перерви та вийшов в інформаційний простір з оновленим слоганом "Смачно як завгодно". У своєрідному маніфесті "Верес", як традиційний бренд консервації, розкриває ідею зберігання народних рецептів і здатність бренду до динамічного розвитку відповідно до запитів його споживачів. У 2021 році бренд і далі дотримується оновленої комунікаційної стратегії, підтверджуючи слоган, а команда анонсує нові цікаві і дуже "нетипові" для бренду проєкти.

Друзі, віримо, що ви знайдете свою улюблену листівку серед цих дивовижних ілюстрацій і привітаєте нею своїх рідних та близьких. Гарних свят вам та вашим родинам!