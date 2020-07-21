У Великій Британії тривають зйомки бойовика "Місія нездійсненна 7". Шпигуна у стрічці незмінно грає Том Круз. Та і поза знімальним майданчиком голлівудський красень не виходить з ролі: навіть на обід він літає на власному гелікоптері.

Том Круз обрав для ланчу закритий гольф-клуб в Річмонді. Гелікоптер актора приземлився на одне з полів закладу, коли неподалік відпочивали відвідувачі розважального комплексу. Вони і зняли на камеру момент, коли Том Круз виходив з вертольота в сторону місцевого ресторану.

Цікаво Довгоочікувані зйомки "Місії нездійсненної 7" з Томом Крузом в Україні не відбудуться

Цікаво, що правилами карантину він вирішив не нехтувати. На території гольф-клубу Том Круз носив маску. Та очевидці все ж впізнали знаменитого красеня.

Що відомо про фільм "Місія нездійсненна 7"

Зйомки нової частини франшизи були заплановані ще на лютий 2020 року, однак пандемія коронавірусу змусила заморозити успішний проєкт. Відновили роботу над "Місією нездійсненною 7" 10 червня. Тоді виконавець головної ролі Том Круз прилетів до Великої Британії всього за годину до введення нових карантинних правил. Актор уникнув 14-денної обсервації та одразу ж приступив до зйомок в Оксфордширі.

Сам Том Круз зацікавлений, аби завершити проєкт якомога швидше. Він виділив кошти на невеликі трейлери, щоб знімальна група не мала затримок чи боязні через поширення COVID-19. Тому знімальний майданчик нагадує закрите село, де живуть тільки ті, хто причетний до зйомок "Місії нездійсненної 7". Прем'єра стрічки запланована на 2021 рік.