В Великобритании продолжаются съемки боевика "Миссия невыполнима 7". Шпиона в ленте неизменно играет Том Круз. Да и вне съемочной площадки голливудский красавец не выходит из роли: даже на обед он летает на собственном вертолете.

Том Круз выбрал для ланча закрытый гольф-клуб в Ричмонде. Вертолет актера приземлился на одно из полей заведения, когда неподалеку отдыхали посетители развлекательного комплекса. Они и сняли на камеру момент, когда Том Круз выходил из вертолета в сторону местного ресторана.

Интересно Долгожданные съемки "Миссии невыполнимой 7" с Томом Крузом в Украине не состоятся

Интересно, что правилами карантина он решил не пренебрегать. На территории гольф-клуба Том Круз носил маску. Но очевидцы все же узнали знаменитого красавца.

Что известно о фильме "Миссия невыполнима 7"

Съемки новой части франшизы были запланированы еще на февраль 2020 года, однако пандемия коронавируса заставила заморозить успешный проект. Возобновили работу над "Миссией невыполнимой 7" 10 июня. Тогда исполнитель главной роли Том Круз прилетел в Великобританию всего за час до введения новых карантинных правил. Актер избежал 14-дневной обсервации и сразу же приступил к съемкам в Оксфордшире.

Сам Том Круз заинтересован, чтобы завершить проект как можно быстрее. Он выделил средства на небольшие трейлеры, чтобы съемочная группа не имела задержек или боязни из-за распространения COVID-19. Поэтому съемочная площадка напоминает закрытое село, где живут только те, кто причастен к съемкам "Миссии невыполнимой 7". Премьера ленты запланирована на 2021 год.