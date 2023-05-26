Популярні і зараз: 8 старовинних українських імен для дівчаток і хлопчиків

Україна має багату історію та культурну спадщину, включаючи різні старовинні імена. Кожне з них – унікальне та неповторне. Ми зібрали добірку найкрасивіших старовинних українських імен.

Старовинні імена, якими колись називали українців, часто належали святим або біблійним постатям. Це означає, що вони мають потужну силу та особливий символізм. 24 Канал зібрав перелік давніх милозвучних українських імен.

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Старовинні українські імена

Ім'я Божена має слов'янське походження. Воно складається зі слів "бог" і "жена". Перше вживається в значенні "божественний" або "божий". А друге – "жена" означає "дружина" або "жінка". Тобто, Божена можна перекласти як "божественна дружина або жінка" або "та, хто належить до Бога". Ім'я Божена є поширеним українським іменем та належить до категорії старовинних та традиційних імен.

Надія – популярне жіноче ім'я також слов'янського походження. Воно походить від слова "надія", що означає "сподівання", "очікування" або "віра в краще майбутнє". Це ім'я символізує позитивний настрій, оптимізм та віру у майбутнє. Надія має глибоке коріння в українській культурі й традиціях.

Зоряна – походить від слова "зоря" та є поширеним українським жіночим іменем. Таке ім'я асоціюється з красою та блиском, які можна порівняти зі сяйвом зірок. Ім'я Зоряна часто використовували в Україні, особливо в контексті природних красот та магії.

Ім'я Богдана є поширеним українським іменем слов'янського походження. Воно складається зі слів "бог" і "дана". Слово "Бог" означає "божественний" або "божий", а "дана" – "дарована" або "віддана". Це ім'я перекладаємо як "та, кому Бог подарував" або "дар від Бога". Богдана має позитивне значення, вказуючи на божу благодать.

Володимир є одним із найпоширеніших чоловічих імен в Україні та інших слов'янських країнах. Воно складається з 2 частин: "володіти" і "мир". Слово "володіти" означає "панувати" або "бути владарем", а "мир" має значення "спокій" або "гармонія". Тобто, його можна перекласти як "той, хто володіє миром" або "той, хто принесе мир". Таке ім'я має довгу історію використання та є пов'язаним з важливими постатями в історії України, включаючи князя Володимира Великого, який запровадив християнство в Київській Русі.

Святослав – чудове старовинне ім'я, яке походить від слов'ян. Набуло широкого вжитку як в Україні, так і в інших слов'янських країнах. Частка "свято" означає "святий" або "святковий", а "слава" має значення "велич". У результаті "той, хто приносить святу славу" або "той, хто відзначається своєю святістю та величчю".

Ім'я Борис має давню історію та походить від слов'ян. Його походження пов'язане зі словом "боротися", що означає "битися", "воювати" або "захищатися". Воно характеризує силу, мужність та бойовий дух. Борис є досить частим іменем серед українців.

Любомир – дуже вживане ім'я в Україні слов'янського походження. Перша частина "любо" означає "любов" або "приємний", тоді як "мир" – "гармонію". Ім'я можна трактувати як "той, хто любить мир" або "той, хто приносить любов і гармонію". З цим ім'ям асоціюється доброта, любов до ближнього та бажання створити мирне середовище навколо себе.