24 Канал зібрав добірку старовинних українських чоловічих імен. Цей матеріал знадобиться для майбутніх батьків, які очікують на появу сина у 2026 році.

Як красиво назвати сина

Варфоломій

Це ім'я має давньоєврейське походження і перекладається як "син орача". Його представники зазвичай мають спокійний і дещо загадковий характер. Вони наділені надзвичайним терпінням, аналітичним мисленням та вмінням бачити суть речей, тому часто стають мудрими порадниками для своїх близьких.

Ізяслав

Таке ім'я має слов'янське коріння та трактується як "той, хто взяв славу", або "той, хто здобув славу". Ізяслави мають сильний внутрішній стрижень та виражені лідерські якості. Такі чоловіки прагнуть бути першими в усьому, за що беруться. Вони дуже наполегливі і вміють долати будь-які перешкоди на шляху до своєї мети.

Устим

Це українська народна форма латинського імені Юстин. У перекладі воно означає "справедливий". Представники цього імені понад усе цінують чесність і правду. Вони відзначаються принциповістю, мужністю та готовністю захищати слабших. Устими зазвичай дуже надійні у роботі та сімейному житті, вони тримають своє слово і ніколи не зраджують власних принципів.

Радослав

Ім'я Радослав має слов'янське походження та трактується як "радісна або щаслива слава". Його власники часто вміють надихати інших, підтримувати у важкі часи та знаходити причини для усмішки у будь-якій ситуації. Радослави зазвичай дарують відчуття легкості та щастя всьому своєму оточенню.

Походження українських імен / Фото Magnific

Нагадаємо, ми раніше вже писали матеріал про оригінальні імена для хлопчиків.