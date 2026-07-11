24 Канал зібрав добірку унікальних чоловічих імен латинського, грецького та слов'янського походження. Вони звучать сучасно та водночас несуть у собі вікову мудрість і силу.
Як оригінально назвати сина
- Август – ім'я латинського походження, яке означає "величний" або "священний".
- Амарі – у єврейській мові це ім'я трактується як "обіцяний Богом".
- Відан – давньослов'янське ім'я, яке перекладається як "красивий".
- Еліан – прийшло до нас зі Стародавньої Греції. Таке ім'я означає "сонячний" або "сонце".
- Еміль – походить з латинської мови та перекладається як "суперник" або "той, хто не поступиться".
- Іларіон – давньогрецьке ім'я, що означає "веселий" або "радісний".
- Кіпріан – ім'я латинського походження, яке трактується як "той, хто походить з острова Кіпр".
- Леонтій – давньогрецьке ім'я, яке перекладається як "левиний" або "подібний до лева".
- Радомир – ім'я, яке має слов'янське коріння, та означає "радість миру" або "той, хто радіє миру".
- Северин – ім'я має латинське походження та трактується як "суворий", "серйозний" або "міцний".
Красиві імена для хлопчика / Фото Magnific
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