24 Канал зібрав добірку унікальних чоловічих імен латинського, грецького та слов'янського походження. Вони звучать сучасно та водночас несуть у собі вікову мудрість і силу.

Як оригінально назвати сина

Август – ім'я латинського походження, яке означає "величний" або "священний".

– ім'я латинського походження, яке означає "величний" або "священний". Амарі – у єврейській мові це ім'я трактується як "обіцяний Богом".

– у єврейській мові це ім'я трактується як "обіцяний Богом". Відан – давньослов'янське ім'я, яке перекладається як "красивий".

– давньослов'янське ім'я, яке перекладається як "красивий". Еліан – прийшло до нас зі Стародавньої Греції. Таке ім'я означає "сонячний" або "сонце".

– прийшло до нас зі Стародавньої Греції. Таке ім'я означає "сонячний" або "сонце". Еміль – походить з латинської мови та перекладається як "суперник" або "той, хто не поступиться".

– походить з латинської мови та перекладається як "суперник" або "той, хто не поступиться". Іларіон – давньогрецьке ім'я, що означає "веселий" або "радісний".

– давньогрецьке ім'я, що означає "веселий" або "радісний". Кіпріан – ім'я латинського походження, яке трактується як "той, хто походить з острова Кіпр".

– ім'я латинського походження, яке трактується як "той, хто походить з острова Кіпр". Леонтій – давньогрецьке ім'я, яке перекладається як "левиний" або "подібний до лева".

– давньогрецьке ім'я, яке перекладається як "левиний" або "подібний до лева". Радомир – ім'я, яке має слов'янське коріння, та означає "радість миру" або "той, хто радіє миру".

– ім'я, яке має слов'янське коріння, та означає "радість миру" або "той, хто радіє миру". Северин – ім'я має латинське походження та трактується як "суворий", "серйозний" або "міцний".

Красиві імена для хлопчика / Фото Magnific

Якщо ж ви хочете обрати для своєї дитини шляхетне ім'я, то пропонуємо ознайомитись з нашою добіркою.