Почуєте їх вперше: 7 язичницьких імен для дівчаток, поширених серед слов'ян

До прийняття християнства у Київській Русі, наші пращури були язичниками. Тобто, вони поклонялися сонцю, місяцю, явищам природи. Також у них існували дуже цікаві імена.

Імена наших предків – язичників, однозначно варті уваги. Деякі з них, можливо, ви взагалі ніколи не чули, бо вони дуже незвичні та унікальні. Дізнаймося, про які ймення для дівчат, йдеться.

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Язичницькі імена для дівчаток: список і значення

Волена – прекрасне жіноче ім'я, в основі якого корінь "воля". Воно означає "вільна", "вольова".

Озара – походить від слова "зір". Тому ім'я пояснюють як "та, на яку всі дивляться".

Ясмина – це ім'я, яке утворилось від назви білої ніжної квітки з чудовим ароматом – жасмин. Поширене в арабських країнах. На українську перекладають як "райська квітка".

Мединка – давнє ім'я зі значенням "медова". А от в арабських країнах тлумачить як "священне місто". Але це й не дивно, бо Медина є одним з найважливіших міст, де сповідують іслам.

Леля – слов'янське ім'я, що утворилося від давньої богині Лелі. Вона була символом чистоти, юності, молодості, весняної природи, розливу вод. Ще його трактували як "богиня дівочої любові".

Отая – загадкове старовинне ймення наших предків. Воно означає "народжена в таємниці".

Услада – ім'я, що вже наштовхує на певні думки. Значення говорить саме за себе – "та, що дає насолоду". Вважається, що ім'я походить від слов'янського Бога насолоди, бенкетів, веселощів, забав – Услада.