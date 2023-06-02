Мають тривалу історію: 6 стародавніх чоловічих імен, які ми забули

Світ змінюється щохвилини та постійно з'являється щось нове. Незважаючи на це, є ті, хто любить щось давнє, з особливою історією та енергетикою. Це стосується й імен, які ми можемо не знати або не пам'ятати.

Хороша ідея – це згадувати та відроджувати ті імена, які несуть мають глибоке коріння та сенси, адже багато-чого відходить у небуття. 24 Канал підготував добірку стародавніх імен для чоловіків, які ми забули.

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Стародавні чоловічі імена

Зорегляд – давнє чоловіче ім'я, яке складається з 2 слів: "зоря" і "гляд". "Зоря" вказує на світлові небесні об'єкти, а "гляд" означає спостереження або дослідження. Тобто, Зорегляд трактується як особа, яка має здатність спостерігати чи досліджувати.

Ім'я Благомир має слов'янське походження. Перша частина імені походить від слова "благо", що означає "добро" або "щастя". А друга частина пояснюється як "спокій". Благомир символізує гармонію, розуміння та умиротворену натуру.

Вогнедар бере початок від слов'ян та має 2 складові: "вогонь", тобто природну стихію, яка символізує пристрасть, тепло та енергію, і "дар", що можна трактувати як талант, дарування, призначення.

Дем'ян – чоловіче ім'я латинського походження. Походить від слова Damianus, тобто, "присвячений Дамії". У грецькій міфології це була богиня родючості й достатку.

Ім'я Радим використовується в різних слов'янських культурах. Корінь "рад" означає "радість", "щастя" або "задоволення". Ім'я вказує на особу, яка приносить позитивні емоції та світло в життя інших.

Устим – це ще одне чудове українське ім'я, яке могли забути. Його походження – від латинського justus, що перекладається як "справедливий". Одним з перших, хто прославився з цим іменем, був ранньохристиянський мученик Юстин Великий Філософ.