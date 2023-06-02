Хорошая идея – это вспоминать и возрождать те имена, которые несут глубокие корни и смыслы, ведь многое уходит в небытие. 24 Канал подготовил подборку древних имен для мужчин, которые мы забыли.

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Древние мужские имена

Звездогляд – древнее мужское имя, состоящее из 2 слов: "звезда" и "смотр". "Заря" указывает на световые небесные объекты, а "взгляд" означает наблюдение или исследование. То есть, Звездосмотр трактуется как лицо, обладающее способностью наблюдать или исследовать.

Имя Благомир имеет славянское происхождение. Первая часть имени происходит от слова "благо", что означает "добро" или "счастье". А вторая часть объясняется как "спокойствие". Благомир символизирует гармонию, понимание и умиротворенную натуру.

Пожарный берет начало от славян и имеет 2 составляющие: "огонь", то есть природную стихию, символизирующую страсть, тепло и энергию, и "дар", что можно трактовать как талант, дарование, предназначение.

Демьян – мужское имя латинского происхождения. Происходит от слова Damianus, то есть, "посвящённый Дамии". В греческой мифологии это была богиня плодородия и изобилия.

Имя Радим используется в разных славянских культурах. Корень "рад" означает "радость", "счастье" или "удовольствие". Имя указывает на человека, которое приносит положительные эмоции и свет в жизнь других.

Устим – это еще одно замечательное украинское имя, которое могли забыть. Его происхождение – от латинского justus, что переводится как "справедливый". Одним из первых, кто прославился с этим именем, был раннехристианский мученик Юстин Великий Философ.