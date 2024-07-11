4 стародавні чоловічі імені, які знову починають здобувати популярність

Стародавні імена заворожують багатьох людей. Батьки часто обирають їх, коли думають, як назвати дитину. Звичайно, сучасні варіанти також красиві, але інколи хочеться заглибитися в історію і пошукати щось оригінальне.

Сьогодні LifeStyle 24 пропонує ознайомитися зі стародавніми іменами для хлопчиків. Наш матеріал стане в пригоді людям, які найближчим часом чекають на народження сина.

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Добірка красивих стародавніх чоловічих імен

Дем'ян

Ім'я Дем'ян має давньогрецьке та латинське коріння. Воно перекладається як "присвячений Дамії". У давні часи так називалася богиня достатку і родючості. Є думка, що ім'я ще має значення "підкорювати".

Дем'яну часто буває складно контролювати свої емоції. Однак він є дуже хорошим другом, який завжди підтримає, допоможе або дасть пораду. Хлопець ніколи не кине близьких людей у біді.

Матвій

Давньоєврейське ім'я Матвій трактується як "дар Ягве (Бога)". Його можна побачити в Біблії, оскільки раніше належало одному з дванадцяти апостолів Ісуса Христа. Тому це ім'я дуже шанується у церкві.

Матвій не любить сварок та суперечок, він постійно намагається знайти компроміси у складних ситуаціях. Хлопець – не прихильник сильної уваги з боку оточення, тому віддає перевагу усамітненню.

Як назвати сина / Фото Freepik

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Богдан

Слов'янське ім'я Богдан має неймовірно красиве значення – "Богом даний". В Україні доволі часто так називають хлопчиків. Цей варіант вже багато років вважається одним із найпопулярніших.

Богдан має нескорену життєву позицію, якою ніколи не поступиться. Саме через це з ним буває важко спілкуватися. Попри це, у чоловіка зазвичай є дуже багато друзів, які його поважають, цінують та люблять.

Андрій

Ім'я Андрій поширене не лише в Україні, але й в інших слов'янських країнах. Воно прийшло до нас зі Стародавньої Греції та тлумачиться як "чоловік" або "мужній".

Андрій постійно зважується на якісь спонтанні вчинки або рішення, ніколи не знаєш, чого від нього очікувати. З таким чоловіком дуже приємно спілкуватися, особливо приваблює почуття гумору та оптимізм.