Окрім пострадянських країн, Старий Новий рік також відзначають у Північній Македонії, Сербії, Чорногорії та деяких регіонах Швейцарії. Як же виникло свято, які традиції та заборони існують на цей день, розповість 24 Канал.

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Старий Новий рік: історія свята

Свято Старого Нового року почали відзначати у 1918 році. Саме тоді відбувся перехід з юліанського на григоріанський календар. У зв'язку з цим, дата Нового року змістилася на декілька днів раніше. Однак люди вирішили, що у ніч з 13 на 14 січня все одно святкуватимуть Новий рік, але вже назвали його Старим.

Також раніше 13 січня відзначали свято Меланки, а 14 січня – свято Василя. Однак 1 вересня 2023 року Українська православна церква та Українська греко-католицька церква перейшли на новоюліанський календар. Тому в Україні ці свята отримали інші дати – 31 грудня та 1 січня.

Які існують традиції на Старий Новий рік

За традиціями наших предків, у ніч з 13 на 14 січня не потрібно було лягати спати. Адже люди святкували Старий Новий рік. Зараз це більш поширено в ніч з 31 грудня на 1 січня, коли люди збираються за великим столом, щоб зустріти Новий рік.

Зранку хлопці ходили по хатах сусідів, родичів та друзів та засівали їх зерном. Дітвора бажала господарям дому щастя, багатого врожаю, добробуту та достатку.

Люди ходили щедрувати та посівати / Фото з відкритих джерел

Крім того, раніше українці з 13 на 14 січня відзначали Щедрий вечір. Тому традиційно потрібно було накрити великий стіл, на якому стояло багато ситних страв. Основною була кутя, яку готували з вершків, масла, молока, сала та смальцю. На святкування приходила вся родина. За правила, потрібно було одягати нові речі.

Цікаво, що на це свято дівчата ворожили на судженого. Адже вважалося, що вночі можна дізнатися свою долю. Також молодь ходила щедрувати. Зазвичай одна людина з компанії перевдягалася в козу, яку звали Меланкою. Традиційно за щедрування хлопці та дівчата отримували гроші або солодощі.

Що не можна робити