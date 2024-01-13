Кроме постсоветских стран Старый Новый год также отмечают в Северной Македонии, Сербии, Черногории и некоторых регионах Швейцарии. Как же возник праздник, какие традиции и запреты существуют на этот день, расскажет 24 Канал.

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Старый Новый год: история праздника

Праздник Старого Нового года начали отмечать в 1918 году. Именно тогда произошел переход с юлианского на григорианский календарь. В связи с этим дата Нового года сместилась на несколько дней раньше. Однако люди решили, что в ночь с 13 на 14 января все равно будут праздновать Новый год, но уже назвали его Старым.

Также ранее 13 января отмечали праздник Меланки, а 14 января – праздник Василия. Однако 1 сентября 2023 года Украинская православная церковь и Украинская греко-католическая церковь перешли на новоюлианский календарь. Поэтому в Украине эти праздники получили другие даты – 31 декабря и 1 января.

Какие традиции существуют на Старый Новый год

По традициям наших предков, в ночь с 13 на 14 января не нужно было ложиться спать. Ведь люди праздновали Старый Новый год. Сейчас это более распространено в ночь с 31 декабря на 1 января, когда люди собираются за большим столом, чтобы встретить Новый год.

Утром ребята ходили по домам соседей, родственников и друзей и засевали их зерном. Дети желали хозяевам дома счастья, богатого урожая, благополучия и достатка.

Люди ходили щедровать и посевывать / Фото из открытых источников

Кроме того, ранее украинцы с 13 по 14 января отмечали Щедрый вечер. Поэтому традиционно нужно было накрыть большой стол, на котором стояло много сытных блюд. Основным была кутья, которую готовили из сливок, масла, молока, сала и смальца. На празднование приходила вся семья. По правилам, нужно было одевать новые вещи.

Интересно, что на этот праздник девушки гадали на суженого. Считалось, что ночью можно узнать свою судьбу. Также молодежь ходила щедровать. Обычно один человек из компании переодевался в козу, которую звали Меланкой. Традиционно за щедрование ребята получали деньги или сладости.

Что нельзя делать