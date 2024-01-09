Також у Китаї немає точної дати Нового року. Його завжди святкують після Дня зимового сонцестояння, який у 2023 випав на 22 грудня. Коли ж відбудеться китайський Новий рік 2024, читайте далі.

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Коли китайський Новий рік 2024: історія свята

За східним календарем, у 2024 році китайці святкуватимуть Новий рік 10 лютого. Цікаво, що в країні це буде 4721 рік, який завершиться 28 січня 2025 року.

Згідно з легендою, раніше до китайців щороку прилітало чудовисько, яке мало ім'я Нянь. Народ був змушений ховатися від нього, оскільки Нянь з'їдав худобу, врожай, а подекуди й самих людей. Селяни прикрашали свої домівки візерунками з паперу червоного кольору, червоними ліхтарями та картинами, де бажали здоров'я. Вважалося, що такі атрибути захищали їх від чудовиська.

Червоний колір вибрали не просто так. Річ у тім, що одного разу, коли Нянь традиційно прилетів до людей, то злякався дітей, які носили одяг червоного кольору. Не забувають китайці й прибирати у будинку напередодні Нового року. Так вони очищають оселю від негараздів і притягують щастя.

Святкування Нового року у Китаї / Фото Depositphotos

Традиції на китайський Новий рік

Напередодні свята китайці накривають великий сімейний стіл. За традицією, потрібно приготувати багато страв. Однак обов'язковими є рибні та м'ясні. Крім того, ліплять цзяоцзи – страву схожу на пельмені. Вона є символом народження синів. На вечерю повинні приїхати всі члени родини, навіть ті, які живуть далеко. Також китайці запускають феєрверки. Вважається, що вони відлякують нечисту силу.

У перший день нового року діти вітають своїх батьків зі святом, а натомість отримують гроші. Потім традиційно йдуть до інших родичів. Сім'ї присвячені перші 5 днів нового року.

Також люди обмінюються подарунками, які повинні складатися з парної кількості речей. Адже вони означають сімейну гармонію та єдність. Обов'язково потрібно подарувати два мандарини, оскільки вони вважаються символом достатку.