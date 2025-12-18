Ці різдвяні тексти лунали на нашій землі ще у давні часи. 24 Канал підготував стародавні колядки, які несуть у собі неймовірну силу предків. Вивчіть ці святкові тексти з родиною та подаруйте один одному магію Різдва.

Стародавні колядки для всієї родини

Пресвятая Діва церкву збудувала.

Радуйся!

Радуйся небо, земля, веселися,

Христос народився!

І з трьома верхами, і з трьома вікнами.

Радуйся!

Радуйся небо, земля, веселися,

Христос народився!

А в перше віконце світить ясне сонце.

Радуйся!

Радуйся небо, земля, веселися,

Христос народився!

А в друге віконце світить ясен місяць.

Радуйся!

Радуйся небо, земля, веселися,

Христос народився!

А в третє віконце світять ясні зорі.

Радуйся!

Радуйся небо, земля, веселися,

Христос народився!

Янголи співають, Христа прославляють.

Радуйся!

Радуйся небо, земля, веселися,

Христос народився!

А ми теж співаєм, Христа прославляєм.

Радуйся!

Радуйся небо, земля, веселися,

Христос народився!

***

Ой чи є, чи нема

Пан господар вдома?

Щедрий вечір, добрий вечір,

Пан господар вдома?

Ой нема, ой нема,

Та й поїхав до млина.

Щедрий вечір, добрий вечір,

Та й поїхав до млина.

Та й муки спитлювать,

Меду-пива купувать,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Меду-пива купувать.

Меду-пива купувать,

Щедрівників частувать.

Щедрий вечір, добрий вечір,

Щедрівників частувать.

***

Ой, в Єрусалимі рано задзвонили,

Щедрий вечір та добрий вечір

Та добрим людям на здоров'я!

Ой, сів Христос вечеряти,

Щедрий вечір та добрий вечір

Та добрим людям на здоров'я!

Прийшла до його та Божая Мати.

Щедрий вечір та добрий вечір

Та добрим людям на здоров'я!

Сідай, сідай, мати, з нами вечеряти!

Щедрий вечір та добрий вечір

Та добрим людям на здоров'я!

Ой, спасибі синку, за цю вечоринку!

Щедрий вечір та добрий вечір

Та добрим людям на здоров'я!

Ой, дай мені, синку, золотії ключі,

Щедрий вечір та добрий вечір

Та добрим людям на здоров'я!

Треба рай і пекло та й поодмикати,

Щедрий вечір та добрий вечір

Та добрим людям на здоров'я!

Праведнії душі та й повипускати,

Щедрий вечір та добрий вечір

Та добрим людям на здоров'я!

Тільки отієї та й не випускати,

Щедрий вечір та добрий вечір

Та добрим людям на здоров'я!

Що у п'ятниченьку рано поснідала,

Щедрий вечір та добрий вечір

Та добрим людям на здоров'я!

А у неділеньку рано проспівала,

Щедрий вечір та добрий вечір

Та добрим людям на здоров'я!

Що рідную неньку та й налаяла,

Щедрий вечір та добрий вечір,

Та добрим людям на здоров'я!

Ще й не налаяла, тільки подумала.

Щедрий вечір та добрий вечір

Та добрим людям на здоров'я!

Ой і щедрий вечір та і добрий вечір.

***

Ангел Божий із небес радість нам звіщає днесь,

Що в Вифлеємі Бог воплотився,

Там у вертепі Він появився бідним пастирям.

Тож спішім у Вифлеєм,

Де у яслах Божий Син

Народився з Діви Марії,

Непорочної Лелії на спасеннє нам.

Там віддаймо честь Йому,

Заспіваймо піснь оцю:

Слава во вишних вічному Богу

Отцю і Сину, Духу Святому, а на земли мир!

О Дитятко, Спасе наш!

Глянь ласкаво днесь на нас.

Освободи нас з тяжкої неволі,

Дай дочекати ліпшої долі з Рождеством Твоїм.

***

Стоїть же, стоїть же нова світлонька,

При тім столику три гості сидять,

Три гості сидять, три товариші

Один товариш – ясне сонечко,

Другий товариш – та місяченько,

Третій товариш – та дрібен дощик.

Сонце ж мовить: – Нема над мене.

Як же я зійду в неділю рано,

Огрію ж бо я гори й долини,

Гори й долини, поля й дуброви;

Морози спадуть, а роси стануть.

Місяць же мовить: – Нема над мене.

Як же я зійду разом з зорями,

Урадуються гості в дорозі,

Гості в дорозі, війська в обозі.

Дрібен дощ мовить: – Нема над мене.

Як же я піду три рази мая,

А зрадується жито, пшениця,

Жито-пшениця, всяка пашниця.

Будуть снопоньки, як повозоньки,

Будуть копоньки, яко звіздоньки.

***

Добрий вечір тобі, господарю!

Стережи, Боже, твойого товару.

Твойого товару від всякого спадку,

Щоб не було якого припадку.

Хорошеньку господиню маєш,

Хорошенько її поважаєш:

Як чашечка у меду,

Як соловейко у саду.

Там барвінок в саду процвітає,

Там чоловік жону вихваляє.

***

Тече річка, невеличка,

Щедрий вечір, добрий вечір!

На тій річці плине листочок,

Щедрий вечір, добрий вечір!

Плине листочок яблуневий,

Щедрий вечір, добрий вечір!

На тім листку написано,

Щедрий вечір, добрий вечір!

Написано сонце й місяць,

Щедрий вечір, добрий вечір!

А що місяць то господар,

Щедрий вечір, добрий вечір!

Ясне сонце – господиня,

Щедрий вечір, добрий вечір!

Ясні зірки – його дітки,

Щедрий вечір, добрий вечір!

Для написання матеріалу використані джерела: сайти "Українські традиції" та "Українські пісні".