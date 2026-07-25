Наші пращури мали виняткову спостережливість, тож могли помітити найголовнішу рису людини та назавжди закарбувати її в родовому імені. Про це детальніше – розповідає мовознавець Юліан Редько у своїй праці "Сучасні українські прізвища".

Прізвища, які належали людям з особливим талантом чи характером

Творчих та обдарованих людей раніше часто нагороджували прямолінійними й дуже влучними прізвищами. Так, якщо людина мала дивовижний голос чи хист до малювання, їй давали родові імена Співак або Писанка. Водночас музикантів легко впізнавали за прізвищами Кобзар, Скрипник, Дудар, Гуслистий та Цимбаліст. А вигадливі оповідачі отримували родові імена Балясник чи Скоморох.

Спокійні, стримані та небагатослівні українці отримували прізвища Мовчан, Тихий або Тихоход. Натомість емоційні, запальні та гучні люди ставали носіями родових імен Шумило, Крикун, Ревун або Гукало.

Щирим і чуйним людям давали прізвища Добродій, Добродарій чи Ласкавий, а розсудливим та мудрим порадникам – Мудрик, Розумний або Голова.

Окрім цього, в Україні збереглися родові імена, які описували непосидючий характер або сміливі вчинки людини. Зокрема, це стосується прізвищ Скороход, Скоробагатько та Вернигора.

Походження українських прізвищ / Фото Magnific

А чи знаєте ви, які стародавні прізвища виникли понад 500 років тому?