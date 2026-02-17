Детальніше про справжнє родове ім'я Софії Ротару – розповідає генеалогічне товариство "Рідні".

Не пропустіть Не Олена Пчілка: яке справжнє ім'я матері Лесі Українки

Яке справжнє прізвище Софії Ротару?

При народженні в селі Маршинці Чернівецької області майбутня зірка отримала прізвище Ротар. Її батько, Михайло Федорович, за документами був записаний саме так. Історично це прізвище має румунське та молдавське походження. Воно утворене від слова Rotaru, що перекладається як "колісник" або "стельмах".

Втім, під час повоєнного оформлення документів паспортисти часто спрощували або транслітерували місцеві прізвища на свій лад, відкидаючи кінцеву голосну. Через це вся родина була записана в паспортах як "Ротар". Що цікаво, на початку своєї кар'єри юна артистка виступала саме під цим прізвищем.

Однак згодом, співачка захотіла, щоб її ім'я звучало більш мелодійно та відображало автентичне походження родини. Саме тому Софія вирішила повернути прізвищу його первісне звучання. Додавши літеру "у" в кінці, артистка вийшла на велику сцену як Софія Ротару.

Цей крок виявився настільки вдалим, що згодом і її рідна сестра, співачка Ауріка, також перейшла на використання варіанту "Ротару" замість дівочого "Ротар".

До речі, в інтерв'ю для OBOZ.UA вона розкрила своє повне ім'я. Виявляється, у паспорті сестра Ротару записана як Аурелія. Проте усі її звикли називати Аурікою.

Попри те, що публіка знає Софію під її гучним сценічним прізвищем, офіційно воно є подвійним. Після заміжжя зі своїм чоловіком, музикантом Анатолієм Євдокименком, співачка взяла його прізвище, при цьому зберігши власне. Тому справжнє повне ім'я артистки – Софія Михайлівна Євдокименко-Ротару.

Які справжні імена та прізвища інших українських зірок?