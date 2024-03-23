Справді заворожують: 8 незвичайних українських імен для хлопчиків

Деякі батьки віддають перевагу традиційним іменам, а інші – більш незвичайним. І тих, і тих насправді зараз є багато, тож вибрати точно є з чого.

Сьогодні LifeStyle 24 поділиться добіркою чоловічих імен, які досить рідко звучать в Україні. Цілком ймовірно, що один із цих варіантів сподобається майбутнім батькам хлопчика.

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Маркіян

Ім'я Маркіян з'явилося у Стародавньому Римі. Зокрема, походить від латинського імені Martianus або Marcin, яке перекладається як "присвячений Марсу", "той, хто належить Марсу". Відомо, що так називався бог родючості.

У батьків не виникає великих труднощів у вихованні Маркіянів. Адже вони мають досить спокійний характер, тому дуже рідко капризують. Такі чоловіки вміють залицятися до жінок та шукають ефектну партнерку.

Левко

Ім'я Левко має давньогрецьке походження та трактується як "цар звірів", "лев". В Україні популярні ще деякі його форми: Левчик, Лев, Левцьо або Левусь.

Сила волі, різкий характер та рішучість – це те, що притаманне власникам цього імені. Вони є досить доброзичливими та комунікабельними, однак завжди дадуть гідну відповідь, коли хтось образить або зашкодить.

Добірка імен для хлопчиків / Фото Unsplash

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Омелян

Ім'я Омелян також прийшло до нас зі Стародавньої Греції. Воно означає "улесливий, приємний у слові". Хлопчики, які мають це ім'я, звикли все планувати, вони не люблять форс-мажорів та ніколи не спішать.

Часто Омелянам складно довіритися людям. Така риса характеру інколи шкодить у стосунках з жінками, тому можуть виникати певні проблеми.

Трохим

З давньогрецької мови ім'я Трохим перекладається як "вихованець" або "годувальник". Ім'я наділяє хлопчиків неймовірною принциповістю, вони завжди знають, що сказати та як правильно діяти у складних ситуаціях.

Трохимам легко знаходити друзів завдяки своїй чесності, адже люди можуть довірити їм найцінніше. Однак деякі труднощі у стосунках таки можуть виникати, зокрема через надмірну прямолінійність.