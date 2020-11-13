Меттью Перрі розсекретив дату зйомок спеціального випуску "Друзів"
Весь світ в очікуванні на возз'єднання "Друзів". Через пандемію коронавірусу зйомки кілька разів відкладали, а Меттью Перрі розсекретив у мережі дату, коли ж всі актори зберуться на знімальному майданчику.
Спеціальний епізод "Друзів": дата зйомок
Відповідною інформацією Меттью Перрі поділився у твіттері. Актор анонсував, що зйомки спеціального епізоду "Друзів" заплановані на березень 2021 року.
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Зустріч друзів перенесено на початок березня. Схоже, у нас попереду напружений рік. І це мені так подобається!
– написав Меттью Перрі.
Що відомо про спеціальний випуск "Друзів"
У 1990-их серіал "Друзі" став справжнім відкриттям для кіноманів. Пригоди Рейчел, Моніки, Фібі, Джої, Росса і Чендлера настільки сподобались глядачам, що і досі прихильники ситкому залюбки переглядають улюблені епізоди.
Та минуло 16 років з дня виходу останньої серії, як представники серіалу "Друзі" оголосили про створення спеціального випуску. Прем'єра ролика мала відбутись на HBO Max ще у травні 2020 року, однак через пандемію коронавірусу створення епізоду так і не розпочали. Щоб не наражати членів знімальної групи та акторів на небезпеку інфікування, зйомки перенесли на 2021 рік.
Наразі автори проєкту не розсекречують всіх деталей. Однак відомо, що у ролику глядачі зможуть побачити головних акторів "Друзів" – Дженніфер Еністон, Кортні Кокс, Лізу Кудров, Меттью Перрі, Метта Леблана і Девіда Швіммера. Сценарію, як такого, не буде, а тому глядачі побачать імпровізації голлівудських зірок. Актори планують поділитись спогадами про зйомки "Друзів", розсекретити цікаві деталі, які залишились за лаштунками проєкту, відповісти на питання, що найбільше турбували прихильників ситкому тощо.
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