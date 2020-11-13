Весь мир в ожидании воссоединения "Друзей". Из-за пандемии коронавируса съемки несколько раз откладывали, а Мэттью Перри рассекретил в сети дату, когда же все актеры соберутся на съемочной площадке.

Специальный эпизод "Друзей": дата съемок

Соответствующей информацией Мэттью Перри поделился в Твиттере. Актер анонсировал, что съемки специального эпизода "Друзей" запланированы на март 2021 года.

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Встреча друзей перенесена на начало марта. Похоже, у нас впереди напряженный год. И это мне так нравится!

– написал Мэттью Перри.

Friends reunion being rescheduled for the beginning of March. Looks like we have a busy year coming up. And that's the way I like it! — matthew perry (@MatthewPerry) November 12, 2020

Что известно о специальном выпуске "Друзей"

В 1990-ых сериал "Друзья" стал настоящим открытием для киноманов. Приключения Рейчел, Моники, Фиби, Джои, Росса и Чендлера настолько понравились зрителям, что до сих пор поклонники ситкома охотно просматривают любимые эпизоды.

Но прошло 16 лет со дня выхода последней серии, как представители сериала "Друзья" объявили о создании специального выпуска. Премьера ролика должна была состояться на HBO Max еще в мае 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса создание эпизода так и не начали. Чтобы не подвергать членов съемочной группы и актеров опасности инфицирования, съемки перенесли на 2021 год.

Сейчас авторы проекта не рассекречивают всех деталей. Однако известно, что в ролике зрители смогут увидеть главных актеров "Друзей" – Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэттью Перри, Мэтта Леблана и Дэвида Швиммера. Сценария, как такового, не будет, а потому зрители увидят импровизации голливудских звезд. Актеры планируют поделиться воспоминаниями о съемках "Друзей", рассекретить интересные детали, которые остались за кулисами проекта, ответить на вопросы, которые больше всего беспокоили поклонников ситкома и тому подобное.