Яблучний Спас є перехідним святом, тому щороку його відзначають в один день – 19 серпня. Цей день символізує прощання з літом та приготування до осені, адже врожай вже зібрали, дні стають холоднішими, коротшими.

До теми Яблучний Спас вже скоро: що не можна та можна робити у цей день

Цього дня також відзначають Преображення Господнє. Не випадково для освячення плодів обрали саме це свято, оскільки коли в Єрусалимі в цю пору дозрівав виноград, який також освячували. Люди несли колосся пшениці та грона винограду на знак подяки Богові. А оскільки виноград ріс не всюди, то дехто почав освячувати яблука.

Сучасний кошик на Спаса наповнений різними фруктами та іншими плодами. Люди дякують Богові за щедрий врожай та просять благословіння на наступний рік. А також вітають рідних і близьких з цим світлим днем. Спеціально до свята 24 Канал підготував добірку яскравих картинок, якими варто поділитися.

Картинки з Яблучним Спасом



Картинки-привітання з Яблучним Спасом / Фото з відкритих джерел



Привітання з Яблучним Спасом / Фото Pinterest



Яблучний Спас 2023 – листівки зі святом / Фото Pinterest



Привітання з Яблучним Спасом у картинках / Фото Pinterest



Яблучний Спас 2023 – привітання зі святом / Фото Pinterest



Картинки-привітання з Яблучним Спасом / Фото Pinterest



Листівки з Яблучним Спасом / Фото Pinterest