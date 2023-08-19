Яблочный Спас является переходным праздником, поэтому каждый год его отмечают в один день – 19 августа. Этот день символизирует прощание с летом и приготовление к осени, ведь урожай уже собрали, дни становятся холоднее, короче.

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В этот день также отмечают Преображение Господне. Не случайно для освящения плодов избрали именно этот праздник, поскольку когда в Иерусалиме в эту пору созревал виноград, также освящаемый. Люди несли колосья пшеницы и гроздья винограда в знак благодарности Богу. А поскольку виноград рос не всюду, некоторые начали освящать яблоки.

Современная корзина на Спаса наполнена разными фруктами и другими плодами. Люди благодарят Бога за щедрый урожай и просят благословения на следующий год. А также поздравляют родных и близких с этим светлым днем. Специально к празднику 24 Канал подготовил подборку ярких картинок, которыми следует поделиться.

Картинки с Яблочным Спасом



Картинки-поздравления с Яблочным Спасом / Фото из открытых источников



Поздравление с Яблочным Спасом / Фото Pinterest



Яблочный Спас 2023 – открытки с праздником / Фото Pinterest



Поздравление с Яблочным Спасом в картинках / Фото Pinterest



Яблочный Спас 2023 – поздравление с праздником / Фото Pinterest



Картинки-поздравления с Яблочным Спасом / Фото Pinterest



Открытки с Яблочным Спасом / Фото Pinterest