Поскольку этот праздник приходится на период Успенского поста, есть немало ограничений и запретов, которых нужно соблюдать. 24 Канал расскажет, каких именно.

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Что нельзя делать на Яблочный Спас

19 августа категорически запрещено ссориться, кричать, злословить. В этот день надо простить другим все обиды, если кому-то нужна помощь – обязательно откликнуться.

Традиционно на Яблочный Спас освящают яблоки и другие фрукты. Однако их можно есть только после литургии, когда поблагодарили Бога за урожай и все Его дары.

Запрещен тяжелый физический труд: строительство, работа в поле, уборка, рукоделие, стирка и т.д.

На второй Спас с особым уважением следует относиться к насекомым – не убивать и не прогонять их.

Наши предки верили, что на Яблочный Спас нельзя купаться в водоемах, поскольку это тревожит русалок, залегающих ко дну перед зимой.

Что можно делать на Яблочный Спас

19 августа можно собирать яблоки и готовить их на зиму.

После освящения фруктов следует испечь из них пироги, приготовить блинчики с яблочной начинкой.

Фруктами, которые освящают в церкви, следует угостить родных, соседей, друзей. Раньше люди верили, что в этот день они обладают особой целебной силой.



На Яблочный Спас приготовьте пирог / Фото Canva