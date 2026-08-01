Про основний міф навколо назв свят в українській традиції 24 Каналу розповіла науковиця, авторка народознавчого блогу Анастасія Кривенко.

Найпоширеніший міф – це існування в українській традиції трьох Спасів: Макового, Медового та Горіхового. Це плутанина з російськими традиціями (не виключено, й цілеспрямоване уподібнення), яка почала ширитися в медіапросторі наприкінці XX століття. У народі був один головний Спас – Преображення Господнє. І лише дуже локально часом свято Маковія називали Малим Спасом, Спасом на воді. Інколи ці свята могли називати Першим Спасом (Маковія) та Другим Спасом (Спас), оскільки на Маковія святили мак, а на Спаса – мед,

– розвінчала основний міф Кривенко.

Науковиця також звернула увагу, що слід пам'ятати: залежно від місцевості та кліматичних умов перелік рослин і продуктів, які несли до церкви, міг варіюватися. Ті пасічники, які зібрали мед напередодні Маковія, освячували його на це свято, а ті, хто викачав до Спаса, – на Спаса. Те ж з городиною, водою та колоссям: їх могли додавати до букетика на Маковія, а могли освячувати в кошику на Спаса.



Як правильно називати свято Маковія, Преображення Господнього і Першу Пречисту / Фото s.h.e.d.e.v.r_home_decor

І жодних порушень традиції тут немає. Наша держава велика, тож кліматичні умови та ступінь дозрівання городини суттєво відрізняються,

– пояснила етнологиня.

Також сучасним українцям варто знати, що в минулому ці свята вже вважалися осінніми, а літо було значно коротшим, ніж зараз. Люди керувалися не так датами календаря, як спостереженням за погодою, дозріванням плодів та завершенням збору врожаю. Завершити літні господарські роботи намагалися до Успіння Богородиці, після якої й починалися вільніші від праці дні, тому молодь мала більше часу на спілкування, залицяння, сватання та планування весілля.

Цікаво, що про значення маку в часі свята Маковія також мало хто знає. В давнину українці мали безліч ритуалів і традицій, пов'язаних саме з маком.