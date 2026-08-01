Його використовували не лише в обрядах, а й для захисту оселі, викликання дощу та навіть як символ пам'яті про загиблих. Про це ексклюзивно для 24 Каналу розповіла етнологиня Інституту народознавства НАН України Анастасія Кривенко.

З огляду на заборону його вирощування, застосування маку на Маковія суттєво скоротилося. Нині його переважно освячують разом з іншими рослинами у букетику, а раніше це був головний атрибут свята. Передусім, з нього готували обрядові страви – пекли коржі (шулики), пироги, варили вареники тощо. Зараз сам звичай пекти обрядові коржі-шулики поступово відходить у минуле,

– зазначила науковиця.



Шулики з маком на Маковія / Фото Vogue UA

Етнологиня підкреслила, що раніше мак використовували значно ширше: його сипали в криниці, щоб викликати дощ, та обсипали ним хати й господарські споруди для захисту від всього злого. Особливо помічним був польовий мак-видюк. Мак вважався посередником між світом людей та світом мертвих. Здавна вірили, що він виростає на місцях битв, де пролилася людська кров – недарма саме червоний мак став в Україні офіційним символом пам'яті.

Приготування обрядових страв з маку, а також з яблук та інших фруктів за локальними рецептами - варта уваги форма збереження народних традицій серпня.

Раніше ми розповідали, що символізує букет "маковійчик", який освячують 1 серпня. А також з яких квітів традиційно його складають.