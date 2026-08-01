Зазвичай "маковійчики" окроплюють святою водою саме в день Маковія, 1 серпня. Разом із букетами віряни приносять у храм мед, воду, мак та інші плоди літа. Після освячення "маковійчики" ставлять вдома біля ікон і зберігають аж до весни, а інколи – навіть до Благовіщення. Вважається, що такі букети захищають оселю від лиха та хвороб, а також приносять родині злагоду і добробут, пише LifeStyle24.

"Маковійчик": що він символізує та які квіти покласти?

Головним символом цього букета вважається мак. Його великі голівки уособлюють родючість і водночас мають сакральне значення, адже здавна вважалося, що ця квітка оберігає від нечистої сили. Разом із маком у букет вплітають інші польові рослини, зокрема м'яту, полин, калину, соняшник, колоски вівса, барвінок, чорнобривці, любисток, буркун, материнку, тирлич, волошки та календулу. Ба більше, туди навіть інколи кладуть груші, моркву чи яблука.

А для захисту від зла заведено перев'язувати цей букет червоною стрічкою. Що цікаво, кількість квітів у маковійчику може бути різною, але, за давнім повір'ям, бажано вплести 17 різних рослин. Тоді букет отримає потрібну силу та оберігатиме родину цілий рік.

Важливо зазначити, що кожна рослина в букеті має своє значення. Серед них:

Макові голівки – родючість.

Калина – дівоча краса, любов і ніжність.

Соняшник – віра, тепло та надія.

М'ята – спокій душі й гармонія в родині.

Полин – захист від недуг і злих сил.

Колоски вівса – багатство, врожай і стабільність.

Чорнобривці, календула, рута – здоров'я та захист від хвороб.

Любисток, волошки – краса, любов і злагода.

Як зробити "маковійчик": добірка цікавих ідей

Букет "маковійчик" / Фото Pinterest

Букет "маковійчик" / Фото Pinterest

Букет "маковійчик" / Фото Вінницького обласного центру народної творчості

Букет "маковійчик" / Фото Pinterest

Букет "маковійчик" / Фото Pinterest

Нагадаємо, що ми вже розповідали про традиції та заборони на Маковія.