У цей день наші предки освячували мак в церкві, а потім пригощали сусідів стравами, які приготували з нього. Про заборони, Дні ангела та інші свята 1 серпня – розповідає Православний церковний календар.

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Семеро братів Маккавеїв та їхня мати Соломонія жили за часів сирійського царя Антіоха Епіфана. Правитель жорстоко переслідував вірян і змушував людей вклонятися язичницьким ідолам. Коли цар дізнався, що родина таємно зберігає віру в Єдиного Бога, він наказав схопити їх і силою змусити змінити свою думку. Брати відмовилися зрадити власні переконання. Через це Антіох віддав усіх юнаків на мученицьку смерть. Соломонія бачила загибель кожного свого сина, а після смерті наймолодшого також померла.

Що не можна робити на Маковія

Не можна пити алкоголь.

Не слід дивитися в дзеркало ввечері.

Не рекомендується лихословити та конфліктувати.

Не варто займатися важкою фізичною працею.

Хто святкує Дні ангела 1 серпня

За новоюліанським календарем, 1 серпня Дні ангела відзначають люди з такими іменами: Дмитро, Леонтій, Олександр, Тимофій, Федір і Софія.

Що ще відзначають

Щороку 1 серпня за новоюліанським календарем розпочинається Успенський піст. Він триватиме до 14 серпня включно. Цей піст присвячений Діві Марії та завершується напередодні свята Успіння Пресвятої Богородиці, що зазвичай припадає на 15 серпня. Протягом двох тижнів віряни дотримуються певних харчових обмежень. Зокрема, не вживають м'ясні та молочні продукти.

Також сьогодні святкують Міжнародний день близнюків і Міжнародний день блюзу.