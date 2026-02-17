Астрологи вважають, що на когось очікує випробування стосунках. А дехто зануриться у внутрішню кризу, яке зрештою допоможе подорослішати, розповідає Parade.

Читайте також 4 знаки зодіаку входять в один з найкращих для себе періодів у 2026 році

Телець

Гороскоп для Тельців

Сонячне затемнення принесе випробування в темі кар'єри та амбіцій. Можливо, навіть прийде усвідомлення, що зараз Тельці перебувають не на своєму місці. Замість страждань, потрібно увімкнутися на повну. Сфокусуйтеся на своїх цілях.

Лев

Гороскоп для Левів

Затемнення для Леві може проявитися одразу в темі стосунків та взаємодії з іншими людьми. Партнер може поставити незручні питання, на які буде складно відповісти. Однак астрологи все ж радять уникати конфліктів. Спробуйте спокійно вирішити ситуацію. Життя також може змусити переглянути ставлення до грошей та спонукає діяти, як підказує серце, а не вигода.

Скорпіон

Гороскоп для Скорпіонів

Скорпіони пройдуть випробування, пов'язане з друзями та колегами. Сонячне затемнення чітко покаже справжні "обличчя" друзів та колег. І когось, можливо, доведеться відпустити. Як би не хотілося сховатися, але ігнорувати зміни цього разу не вийде.