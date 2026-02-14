Астрологи назвали 4 знаки зодіаку, які піймають найбільше удачі від Венери. Стосунки нарешті почнуть налагоджуватися, а деякі пари здійснять свої мрії. Просто заплющте очі! І ви відчуєте цю позитивну хвилю, розповідає Parade.

Рак

Гороскоп для Раків

Багато хто жартома називає представників цього знаку зодіаку затятими домосідами. Але зараз усе змінюється. Їм захочеться виходити в люди, подорожувати, вчитися новому та просто рухатися вперед.

Стосунки з коханою людиною вийдуть на новий рівень. А самотні Раки, якщо будуть достатньо активними, зможуть знайти свою людину. Астрологи радять зараз погоджуватися на усі запрошення, навіть якщо вам сильно ліньки!

Діва

Гороскоп для Дів

Упродовж наступних тижнів саме стосунки стануть основним джерелом радості для Дів. Хоч вони й люблять багато всього планувати та контролювати, але зараз "м'яч" на боці партнера. Натякніть йому, чого ви хочете, а вже далі хай все розвивається цілком природно. Повірте, ви будете приємно здивовані діями вашого коханого!

Скорпіон

Гороскоп для Скорпіонів

Скорпіони входять в один з найцікавіших періодів в році. Зараз не час для серйозності та вирішення усіх завдань. Дозвольте собі трохи безвідповідальності. Беріть під руку кохану людину та упродовж лютого виконайте усі ті бажання, які давно відкладали.

Гайда у поїздку, сходіть нарешті в той цікавий ресторан або ж купіть собі те, що давно хотіли.

Риби

Гороскоп для Риб

Венера проходить саме через ваш знак. І цього місяця ви – магніт для любові, натхнення та позитивних емоцій. Настає гарний момент, щоб показати себе світу. Змініть образ, оновіть гардероб і головне – більше зустрічайтеся з людьми. Саме так відчуєте силу та знайдете нові можливості.