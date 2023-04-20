Сонячне затемнення 20 квітня: що можна і не можна робити у цей день
20 квітня 2023 року відбудеться потужне сонячне затемнення. Це явище може впливати на психічний стан людини та спричиняти головні болі, підвищену тривожність, погане самопочуття. Що треба знати про сонячне затемнення 2023 – читайте далі.
Сонячне затемнення відбудеться 20 квітня о 07:16 за київським часом. Подія відкриє перший коридор затемнень у цьому році. Кожна людина по-різному переносить такі явища. Комусь стає погано, а хтось – і взагалі ніяким чином не відчуває природних явищ. А що можна і не можна робити в цей день – підкаже 24 Канал.
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Що передбачає сонячне затемнення
Сонячне затемнення охоплює 2 види затемнення – повне і кільцеподібне. Вони змінюють один одного, залежно від того як тінь від Місяця рухається по поверхні Землі.
Переважно спершу гібридне затемнення стає кільцеподібним, пізніше – повним. Потім знову кільцеподібним. Подібні затемнення трапляються рідко: останнє відбувалось 8 квітня 2005 року. А наступне варто чекати аж у квітні 2041 року.
Що можна робити
Медитація – хороший спосіб проведення часу в період сонячного затемнення. Вона передбачає концентрацію на своєму диханні та внутрішньому спокої. Треба намагатися зупинити потік своїх думок і відключитись від реальності. Мета медитації – очистити свою свідомість.
Медитативна практика / Фото Pexels
Йога – ще один дієвий метод, який покращить самопочуття під час коридору затемнень. Цей вид діяльності дуже корисний для здоров'я. Це комплекс фізичних вправ, які покращують опорно-руховий апарат, розвивають м'язи й сприяють зміцненню імунітету.
Заняття творчістю. Сюди входить малювання, написання віршів, пісень, танці, вокал. Це може будь-яка діяльність, яка відкриває творчий потенціал людини. Така діяльність покращує настрій та стан людини, допомагає боротися з поганим настроєм.
Молитва. Чудовий спосіб перебути сонячне затемнення під захистом Бога. Це пошук опори у Творцю, який завжди почує та допоможе. Не варто про це забувати.
Що не можна робити
- Дивитися на Сонце без спеціальних захисних засобів і спостерігати за затемненням неозброєним оком. Обов'язково треба одягнути протисонцеві окуляри, інакше це може негативно вплинути на зір людини.
- У день коридору затемнення рекомендується скоротити до мінімуму фізичні й емоційні навантаження.
- У цей період радять не приймати важливі рішення. Наприклад, звільнятися з роботи, завершувати стосунки, провокувати на конфлікт.
- Починати якісь нові справи та робити плани на майбутнє.
- Йти на ризик і приймати радикальні рішення. Воно може не виправдати себе.
- Здійснювати великі фінансові операції, позичати в когось чи комусь гроші, оформляти кредити.
- Вирушати в поїздки або далеко переїжджати. Удача не буде вашим супутником.
- Вживати алкогольні напої. Це може підштовхнути вас до необдуманих дій.