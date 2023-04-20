Солнечное затмение произойдет 20 апреля в 07:16 по киевскому времени. Событие откроет первый коридор затемнений в этом году. Каждый человек по-разному переносит такие явления. Кому-то становится плохо, а кто-то – и вообще никак не чувствует природных явлений. А что можно и нельзя делать в этот день – подскажет 24 Канал.
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Что предполагает солнечное затмение
Солнечное затмение охватывает 2 вида затемнения – полное и кольцеобразное. Они сменяют друг друга, в зависимости от того как тень от Луны движется по поверхности Земли.
Преимущественно сначала гибридное затемнение становится кольцевидным, позже полным. Затем снова кольцевидным. Подобные затмения встречаются редко: последнее происходило 8 апреля 2005 года. А следующее следует ждать в апреле 2041 года.
Что можно делать
Медитация – хороший способ времяпрепровождения в период солнечного затмения. Она подразумевает концентрацию на своем дыхании и внутреннем покое. Надо пытаться остановить поток своих мыслей и отключиться от реальности. Цель медитации – очистить свое сознание.
Медитативная практика / Фото Pexels
Йога – еще один действенный метод, улучшающий самочувствие во время коридора затемнений. Этот вид деятельности очень полезен здоровью. Это комплекс физических упражнений, которые улучшают опорно-двигательный аппарат, развивают мышцы и способствуют укреплению иммунитета.
Йога / Фото Pexels
Занятие творчеством. Сюда входит рисование, написание стихов, песен, пляски, вокал. Это может быть любая деятельность, которая открывает творческий потенциал человека. Такая деятельность улучшает настроение и состояние человека, помогает бороться с плохим настроением.
Рисование / Фото Pexels
Молитва. Прекрасный способ пережить солнечное затмение под защитой Бога. Это поиск опоры у Творца, который всегда услышит и поможет. Не стоит об этом забывать.
Молитва / Фото Pexels
Что нельзя делать
- Смотреть на Солнце без специальных защитных средств и наблюдать за затемнением невооруженным глазом. Обязательно нужно одеть солнцезащитные очки, иначе это может негативно повлиять на зрение человека.
- В день коридора затемнения рекомендуется сократить до минимума физические и эмоциональные нагрузки.
- В этот период советуют не принимать важные решения. К примеру, увольняться с работы, завершать отношения, провоцировать на конфликт.
- Начинать какие-то новые дела и делать планы на будущее.
- Идти на риск и принимать радикальные решения. Он может не оправдать себя.
- Совершать крупные финансовые операции, занимать у кого-то деньги, оформлять кредиты.
- Отправляться в поездки или далеко переезжать. Удача не будет вашим спутником.
- Употреблять алкогольные напитки. Это может подтолкнуть вас к необдуманным действиям.