Сонячне затемнення відбудеться 20 квітня о 07:16 за київським часом. Подія відкриє перший коридор затемнень у цьому році. Кожна людина по-різному переносить такі явища. Комусь стає погано, а хтось – і взагалі ніяким чином не відчуває природних явищ. А що можна і не можна робити в цей день – підкаже 24 Канал.

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Що передбачає сонячне затемнення

Сонячне затемнення охоплює 2 види затемнення – повне і кільцеподібне. Вони змінюють один одного, залежно від того як тінь від Місяця рухається по поверхні Землі.



Переважно спершу гібридне затемнення стає кільцеподібним, пізніше – повним. Потім знову кільцеподібним. Подібні затемнення трапляються рідко: останнє відбувалось 8 квітня 2005 року. А наступне варто чекати аж у квітні 2041 року.

Що можна робити

Медитація – хороший спосіб проведення часу в період сонячного затемнення. Вона передбачає концентрацію на своєму диханні та внутрішньому спокої. Треба намагатися зупинити потік своїх думок і відключитись від реальності. Мета медитації – очистити свою свідомість.



Медитативна практика / Фото Pexels



Йога – ще один дієвий метод, який покращить самопочуття під час коридору затемнень. Цей вид діяльності дуже корисний для здоров'я. Це комплекс фізичних вправ, які покращують опорно-руховий апарат, розвивають м'язи й сприяють зміцненню імунітету.



Йога / Фото Pexels

Заняття творчістю. Сюди входить малювання, написання віршів, пісень, танці, вокал. Це може будь-яка діяльність, яка відкриває творчий потенціал людини. Така діяльність покращує настрій та стан людини, допомагає боротися з поганим настроєм.



Малювання / Фото Pexels

Молитва. Чудовий спосіб перебути сонячне затемнення під захистом Бога. Це пошук опори у Творцю, який завжди почує та допоможе. Не варто про це забувати.



Молитва / Фото Pexels

Що не можна робити