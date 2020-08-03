Вже у серпні відбудуться перші прямі ефіри "Танців з зірками 2020". Наразі організатори проєкту оприлюднюють імена зіркових учасників. Так, соліст гурту "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ" Сергій Танчинець записав ролик, в якому заявив, що вийде на паркет у новому сезоні проєкту.

Естафету артист перейняв від Олексія Завгороднього, більш відомого як Позитив. В інстаграмі Сергій Танчинець опублікував кумедне відео, в якому показав свої танцювальні па та готовність до нового сезону "Танців з зірками 2020". Водночас естафету він передав українському футболісту Сергію Мельнику.

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Вже у коментарі ТСН Сергій Танчинець пояснив, чому погодився на участь у розважальному шоу. За словами артиста, це своєрідний виклик самому собі, тому соліст "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ" залюбки погодився долучитись до проєкту.

"Я беру участь у "Танцях з зірками", бо це виклик! А я надзвичайно люблю приймати виклики, доводячи самому собі, що немає нічого неможливого. Найважче в цьому всьому – все! Все найважче: починаючи із запам‘ятовування кроків та тримання постави до демонстрації того, що ти, як "риба у воді". Потрібно усміхатися, сяяти і доносити людям радість, а паралельно думати про підтримки та послідовність рухів. Я взагалі ніколи не сприймав себе як танцюриста, але зараз максимально борюсь з самим собою задля крутого результату", – розповів Сергій Танчинець.

Що відомо про новий сезон "Танців з зірками"

У серпні 2020 року відбудеться прем'єра нового сезону "Танців з зірками". Оцінювати виступи учасників будуть незмінні судді: Влад Яма, Катерина Кухар і Григорій Чапкіс. А от щодо самих учасників, то наразі відомі імена 10 із 14 зірок, які підкорюватимуть паркет та поборються за головний кубок проєкту. Ними стали: