Уже в августе состоятся первые прямые эфиры "Танцев со звездами 2020". Сейчас организаторы проекта оглашают имена звездных участников. Так, солист группы "БЕZ ОГРАНИЧЕНИЙ" Сергей Танчинец записал ролик, в котором заявил, что выйдет на паркет в новом сезоне проекта.

Эстафету артист перенял от Алексея Завгороднего, более известного как Позитив. В инстаграме Сергей Танчинец опубликовал забавное видео, в котором показал свои танцевальные па и готовность к новому сезону "Танцев со звездами 2020". В то же время эстафету он передал украинскому футболисту Сергею Мельнику.

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Уже в комментарии ТСН Сергей Танчинец объяснил, почему согласился на участие в развлекательном шоу. По словам артиста, это своеобразный вызов самому себе, поэтому солист "БЕZ ОГРАНИЧЕНИЙ" охотно согласился присоединиться к проекту.

"Я участвую в "Танцах со звездами", потому что это вызов! А я чрезвычайно люблю принимать вызовы, доказывая самому себе, что нет ничего невозможного. Самое трудное в этом всем – все! Все самое тяжелое: начиная с запоминания шагов и держание осанки к демонстрации того, что ты, как "рыба в воде". Нужно улыбаться, сиять и нести людям радость, а параллельно думать о поддержке и последовательности движений. Я вообще никогда не воспринимал себя как танцора, но сейчас максимально борюсь с самим собой ради крутого результата", – рассказал Сергей Танчинец.

Что известно о новом сезоне "Танцев со звездами"

В августе 2020 года состоится премьера нового сезона "Танцев со звездами". Оценивать выступления участников будут неизменные судьи: Влад Яма, Екатерина Кухар и Григорий Чапкис. А вот относительно самих участников, то сейчас известны имена 10 из 14 звезд, которые будут покорять паркет и поборются за главный кубок проекта. Ими стали: