Українська співачка Софія Ротару виходить на зв'язок лише на найбільші свята, щоб привітати прихильників. Сьогодні вона теж опублікувала в інстаграм-сторіз вітальну листівку.

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Софія Ротару привітала зі святом

Виконавиця, як і зазвичай, була дуже небагатослівною. Вона опублікувала лише святкову листівку-ілюстрацію українського художника Нікіти Тітова. На ній святий Миколай сидить на колінах у військового.

"Дякуємо за дива. Дякуємо за свята!" – написано на ілюстрації.



Софія Ротару привітала зі святом / Фото з інстаграм-сторіз

Де зараз Софія Ротару

Сестра Софії Ротару Ауріка розсекретила, що зараз народна артистка живе в Україні. Вона залишається у своєму будинку в елітному селищі П'ятихатки під Києвом. Саме туди співачка переїхала на постійне місце проживання після окупації Криму.

Онук Софії Ротару теж став музикантом, але втік з України. Нещодавно він випустив новий альбом та дав інтерв'ю закордонному виданню, де взагалі не згадав про війну.