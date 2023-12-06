Украинская певица София Ротару выходит на связь только на самые большие праздники, чтобы поздравить поклонников. Сегодня она тоже опубликовала в инстаграм-сториз поздравительную открытку.

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София Ротару поздравила с праздником

Исполнительница, как обычно, была очень немногословной. Она опубликовала только праздничную открытку-иллюстрацию украинского художника Никиты Титова. На ней святой Николай сидит на коленях у военного.

"Спасибо за чудеса. Спасибо за праздники!" – написано на иллюстрации.



София Ротару поздравила с праздником / Фото с инстаграм-сториз

Где сейчас София Ротару

Сестра Софии Ротару Аурика рассекретила, что сейчас народная артистка живет в Украине. Она остается в своем доме в элитном поселке Пятихатки под Киевом. Именно туда певица переехала на постоянное место жительства после оккупации Крыма.

Внук Софии Ротару тоже стал музыкантом, но бежал из Украины. Недавно он выпустил новый альбом и дал интервью зарубежному изданию, где вообще не упомянул о войне.