У цей день наші предки відвідували церковну службу та молилися Івану Хрестителю. Про заборони й інші свята 7 січня – розповідає 24 Канал з посиланням на Волинську єпархію Православної Церкви України.

Собор Предтечі й Хрестителя Господнього Івана

Він народився в родині священника та близької родички Діви Марії. Івану дивом вдалося врятуватися від жорстокої розправи над немовлятами у Вифлеємі, яку влаштував цар Ірод. У дорослому віці Предтеча присвятив себе молитві, суворому посту та проповідям, закликаючи людей до очищення душі через покаяння. Саме він здійснив хрещення Ісуса Христа у водах Йордану, коли Спасителю виповнилося тридцять років. Однак за свою непохитну віру та відданість Богові Хреститель прийняв мученицьку смерть. Так, його засудили до страти та згодом відсікли йому голову.

Що не можна робити?

Не можна лихословити та конфліктувати.

Не варто займатися хатніми справами, зокрема прибиранням та пранням.

Не рекомендується приймати подарунки від незнайомців.

Не варто бути жадібним та бажати іншим людям зла.

