У цей день наші предки відвідували церковну службу та молилися Івану Хрестителю. Про заборони й інші свята 7 січня – розповідає 24 Канал з посиланням на Волинську єпархію Православної Церкви України.
Дивіться також Яке сьогодні церковне свято: православний календар на січень 2026 року
Собор Предтечі й Хрестителя Господнього Івана
Він народився в родині священника та близької родички Діви Марії. Івану дивом вдалося врятуватися від жорстокої розправи над немовлятами у Вифлеємі, яку влаштував цар Ірод. У дорослому віці Предтеча присвятив себе молитві, суворому посту та проповідям, закликаючи людей до очищення душі через покаяння. Саме він здійснив хрещення Ісуса Христа у водах Йордану, коли Спасителю виповнилося тридцять років. Однак за свою непохитну віру та відданість Богові Хреститель прийняв мученицьку смерть. Так, його засудили до страти та згодом відсікли йому голову.
Анастасія Зазуляк разом із редакцією LifeStyle 24 збирають кошти на бус VW T5 для 160 ОМБр. Ті, хто задонатить 200 грн і більше, автоматично стають учасниками нового iPhone 16 256GB.
А від редакції LifeStyle 24 за будь-який донат розіграємо квитки на виставу у театрі Заньковецької. Переможець сам зможе обрати дату і виставу, а також побуває на екскурсії за лаштунками. Донатьте на банку та подаруйте світлий вечір собі або рідним!
https://send.monobank.ua/jar/4XKR176NnP
Що не можна робити?
- Не можна лихословити та конфліктувати.
- Не варто займатися хатніми справами, зокрема прибиранням та пранням.
- Не рекомендується приймати подарунки від незнайомців.
- Не варто бути жадібним та бажати іншим людям зла.
Що ще відзначають?
- Щороку 7 січня в усьому світі відзначають Міжнародний день програмістів. Це професійне свято для фахівців, які за допомогою коду та алгоритмів будують нашу сучасну цифрову реальність. Сьогодні неможливо уявити жодну сферу життя без програмного забезпечення. Бажаємо всім розробникам коду натхнення для нових відкриттів та успішної реалізації найамбітніших проєктів, що змінюють світ на краще.
- До речі, сьогодні також святкують День програміста в Україні. Раніше його вшановували 12 або 13 вересня, у 256-й день року. Однак у грудні 2025 року Кабінет Міністрів України погодив проєкт Указу Президента про встановлення 7 січня нового професійного свята – Дня програміста, зазначає Міністерство цифрової трансформації. Річ у тім, що попередня дата свята мала російське походження. Тому у межах політики дерусифікації та відмови від спільних з країною-агресором дат, Україна вирішила встановити власний день вшанування програмістів.
- Крім того, 7 січня відзначають День наставника, День темпури та День старого каміння.